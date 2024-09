En 2001, un individu a fait valoir que Sean "Diddy" Combs et son garde du corps l'avaient droguée et agressée, affirmant en outre avoir enregistré l'incident.

Thalia Graves a affirmée avoir rencontré Sean Combs, connu sous le nom de Diddy, à l'âge de 25 ans grâce à son petit ami qui travaillait chez Combs, au label de disque Bad Boy. L'été 2001 a vu Graves dans une voiture avec Combs et Joseph Sherman, son garde du corps et responsable de la sécurité. Elle a accepté son offre d'une boisson, ce qui l'a rendue désorientée et faible, selon la plainte.

Elle a perdu connaissance et s'est réveillée nue dans un studio de Manhattan, les mains attachées dans le dos, selon la plainte. Combs est accusé de l'avoir violée, et quand elle a résisté, il aurait allegedly cogné sa tête contre une table de billard. Sherman, quant à lui, aurait allegedly abusé d'elle alors qu'elle était inconsciente, selon la plainte.

Lors d'une conférence de presse mardi, Graves, aux côtés de l'avocate Gloria Allred, a partagé ses émotions à travers les larmes, exprimant les dommages physiques et émotionnels que l'incident lui a causés.

"Le mélange de souffrances physiques et émotionnelles a créé un cycle de douleur dont il est difficile de se libérer", a-t-elle déclaré. "Je souhaite poursuivre ce parcours vers la guérison et le rétablissement. Je suis soulagée qu'il soit derrière les barreaux, mais cela ne dure qu'un temps."

CNN a contacté les représentants de Combs et Sherman pour obtenir des commentaires.

La plainte marque la dernière allégation d'abus sexuel contre Combs, une semaine après son inculpation pour conspiration de racket, trafic sexuel et transport de prostituées. Combs, 54 ans, a plaidé non coupable à ces chefs d'accusation et a été privé de liberté, un juge fédéral ayant décidé qu'il devait rester en détention.

L'indictment accuse Combs de diriger une "organisation criminelle" avec d'autres associés et employés, d'organiser des "Freak Offs" remplis de drogue avec des victimes et des travailleurs du sexe masculins, de documenter des cas d'abus physiques et sexuels, et d'exposer une grande quantité d'huile pour bébé et de lubrifiant lors de perquisitions dans ses domiciles, entre autres allégations.

Combs a été accusé dans 10 procès civils concernant divers types de comportements sexuels inappropriés et d'activités illégales.

Après l'attaque, Graves a souffert de douleurs et de détresse, l'amenant à chercher de l'aide médicale dans un service de voiture avec chauffeur, mais elle est restée craintive de la vengeance de Combs et n'est pas sortie de la voiture, selon la plainte.

En conséquence de ce viol, Graves prétend souffrir de dépression sévère et de TSPT, et elle a même tenté de se suicider, selon la plainte.

En novembre 2023, Graves a appris, grâce à son ancien petit ami, que Combs et Sherman avaient filmé et diffusé des preuves vidéo de l'agression, selon la plainte.

La plainte allègue que Combs, Sherman et les entreprises liées à Combs ont violé la loi de l'État de New York sur la protection des victimes de violences motivées par le genre, et qu'ils ont violé la loi sur les droits civils de l'État et le code administratif de la ville, selon la plainte.

Combs a été transféré dans une chambre de style dortoir au Metropolitan Detention Center de Brooklyn lundi, partageant l'espace avec l'ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried et l'ancien président du Honduras Juan Orlando Hernandez.

