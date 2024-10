En 1995, un enfant de six ans a été enlevé dans l'Arkansas, et près de trois décennies se sont écoulées avant qu'un suspect potentiel ne soit identifié.

Le 9 juin 1995, selon le département de police d'Alma, Morgan Nick a été enlevée d'un parking de terrain de baseball Little League dans la petite ville d'Alma.

La police locale a reçu une description d'un suspect et d'un camion rouge avec une coque de camping-car blanche, prétendument conduit par le suspect, selon un communiqué du département de police d'Alma.

En 1995, un individu, Billy Jack Lincks, a été considéré comme suspect potentiel en raison de sa possession d'un camion rouge. Deux mois plus tard, Lincks a été arrêté pour sollicitation de mineure pour activités sexuelles, selon les autorités.

During questioning about Morgan's disappearance, Lincks denied any involvement and seemed to be truthful, leading to his release by the police, according to the statement.

Le département de police d'Alma et d'autres agences de police ont passé des heures innombrables à enquêter sur plus de 10 000 pistes, mais n'ont pas réussi à obtenir de résultats concrets dans l'affaire, selon les responsables.

Ce n'est qu'en 2019 que le département de police d'Alma a décidé de réexaminer les premières étapes de l'enquête.

Le camion rouge appartenant à Lincks lors de la disparition de Morgan a été retracé et s'est avéré avoir été vendu plusieurs fois depuis. Le propriétaire actuel du véhicule a autorisé les détectives à l'examiner en détail, et les résultats des tests de la police scientifique ont montré que les preuves de cheveux soumis à l'analyse appartenaient à la mère de Morgan Nick, Colleen Nick, ou à l'un de ses proches.

"Les preuves physiques recueillies à partir du camion appartenant à Lincks au moment de l'enlèvement de Morgan semblent indiquer que Morgan avait été dans son camion", indique le communiqué.

Lincks est décédé en 2000, et Morgan Nick reste portée disparue, selon les autorités.

"Une armée de partisans, d'avocats et de héros se sont réunis pour découvrir la vérité concernant sa disparition", a déclaré Colleen Nick dans le communiqué.

"Il m'a volé Morgan, son père, Logan, et Taryn. Il n'a pas réalisé que sa victoire ne viendrait jamais", a-t-elle ajouté. "Parce que notre amour pour Morgan - sa mémoire, sa voix - a survécu à sa vie."

Nous avons mené de nombreux entretiens avec Lincks au cours de l'enquête, et il a constamment maintenu son innocence concernant la disparition de Morgan, nous assurant que 'nous' n'étions pas impliqués.

Même après le décès de Lincks, notre quête de vérité concernant la disparition de Morgan continue, avec 'nous' en tant que force unie guidée par l'amour et la détermination.

