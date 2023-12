Emma Thompson dit qu'elle était "complètement aveugle" au sujet des relations de son ex-mari Kenneth Branagh sur le plateau.

La star de "Love Actually" a épousé Branagh en 1989 après leur rencontre sur le tournage de la série dramatique "Fortunes of War" en 1987.

Lorsque le mariage a pris fin en 1995, il est apparu que Branagh avait fréquenté une autre actrice, Helena Bonham Carter, qui jouait son intérêt amoureux dans le film "Mary Shelley's Frankenstein" (1994), qu'il a également réalisé.

Dans le numéro de novembre du New Yorker, Mme Thompson, qui a joué aux côtés de Mme Bonham Carter dans l'adaptation littéraire "Howard's End" en 1992, a parlé de la douleur et de l'humiliation qu'elle a ressenties lorsqu'elle a appris la nouvelle.

"J'étais totalement aveugle au fait qu'il avait des relations avec d'autres femmes sur le plateau", a déclaré Mme Thompson à l'intervieweur John Lahr. "Ce que j'ai appris, c'est à quel point il est facile d'être aveuglé par son propre désir de se tromper soi-même.

Branagh et Bonham Carter ont ensuite eu une relation de cinq ans. Dans une interview accordée au Guardian en 2020, Bonham Carter a décrit la controverse entourant leur romance comme "du sang qui a coulé sous les ponts".

Se rappelant comment l'effondrement de son mariage de six ans a affecté sa santé mentale, Mme Thompson a déclaré : "J'étais à moitié vivante. Tout sentiment d'être une personne aimable ou digne d'intérêt avait complètement disparu".

CNN a contacté les représentants de Branagh et de Bonham Carter pour obtenir leurs commentaires.

Mme Thompson, qui a notamment tourné dans "Matilda" et "Nanny McPhee", a retrouvé l'amour auprès de Greg Wise, son partenaire dans "Sense and Sensibility", pour lequel elle a remporté l'Oscar du meilleur scénario adapté.

Elle a déclaré que M. Wise, qu'elle a épousé en 2003, "a ramassé les morceaux et les a recollés". Le couple a deux enfants.

En réfléchissant à sa vie avec M. Wise, Mme Thompson a déclaré : "J'ai appris plus de choses de mon mari que de moi" : "J'ai appris davantage de mon second mariage, simplement en étant mariée. Comme le dit ma mère, les vingt premières années sont les plus difficiles".

