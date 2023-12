Emma Raducanu promet de "revenir plus forte" après la fin de son parcours de rêve à Wimbledon

La Britannique de 18 ans, qui participait à son tout premier tournoi du Grand Chelem, a perdu le premier set et était menée 0-3 dans le second contre Ajla Tomljanovic lorsqu'elle a fait appel à un entraîneur.

Au cours du deuxième set, elle s'est souvent penchée en avant, la main sur le ventre, montrant des signes d'inconfort. Un premier entraîneur a été suivi d'un second peu après, l'un d'entre eux semblant écouter sa respiration alors qu'elle était assise sur le court numéro un.

Après avoir quitté le court pour se faire soigner, il a été annoncé quelques minutes plus tard que Raducanu ne reviendrait pas. Wimbledon a confirmé plus tard qu'elle avait renoncé à son match.

La popularité de Raducanu a grimpé en flèche cette semaine et elle s'est rendue sur les réseaux sociaux pour assurer à ses nouveaux fans que tout allait bien.

"Je voulais faire savoir à tout le monde que je me sens beaucoup mieux ce matin", a-t-elle écrit sur Twitter mardi.

"Tout d'abord, je tiens à féliciter Ajla pour son incroyable performance et je suis désolée que notre match se soit terminé de la sorte. J'ai joué le meilleur tennis de ma vie devant un public extraordinaire cette semaine et je pense que l'expérience m'a rattrapée.

Elle a expliqué qu'elle avait commencé à "respirer difficilement et à avoir des vertiges" après un certain nombre de "rallyes très intenses" avant que l'équipe médicale ne lui conseille d'arrêter de jouer.

"Même si j'ai eu l'impression que c'était la chose la plus difficile au monde de ne pas pouvoir terminer mon Wimbledon sur le court, je n'étais pas assez bien pour continuer. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont encouragée à chaque match, je voulais tellement gagner pour vous !

"Je tiens également à remercier le All England Club, mon équipe, la LTA, mes parents et mes amis. La nuit dernière m'aidera beaucoup à apprendre ce qu'il faut faire pour être au top.

"Je chérirai tout ce que nous avons accompli ensemble cette semaine et je reviendrai plus forte ! J'ai hâte de voir la suite de mon parcours".

Après s'être qualifiée pour son premier quart de finale en carrière, où elle affrontera sa compatriote Ashleigh Barty, Tomljanovic a admis qu'elle se sentait "désolée" pour Raducanu.

"Je suis vraiment choquée", a déclaré Tomljanovic, 28 ans. "C'est évidemment doux-amer.

"Emma doit être vraiment blessée si elle a pris la décision de se retirer. Jouer en tant que Britannique à domicile est incroyable, alors je suis vraiment désolée pour elle. J'aurais aimé que nous puissions terminer le match. C'est le sport, ça arrive. Je lui souhaite le meilleur.

Wimbledon a fait part de son appréciation du premier parcours de Raducanu dans un communiqué mardi.

"Nous avons été très tristes de voir Emma obligée de se retirer de son match hier soir et nous lui souhaitons tout le meilleur pour son rétablissement. Il faut la féliciter pour le calme et la maturité dont elle a fait preuve tout au long de la quinzaine de Wimbledon et nous sommes impatients de l'accueillir à nouveau à Wimbledon l'année prochaine et dans les années à venir".

La fin de la route

La jeune joueuse britannique, qui était classée 338 avant le début du tournoi, a connu une fin décevante après une remarquable percée dans la compétition.

Raducanu a battu deux adversaires du top 50, Marketa Vondrousova et Sorana Cirstea, sur le chemin des huitièmes de finale et est devenue une véritable favorite des fans, non seulement grâce à ses talents de joueuse, mais aussi grâce à ses actes d'humilité, après avoir été vue en train de nettoyer ses propres poubelles après sa victoire au deuxième tour.

Raducanu et Tomljanovic ont été contraints d'attendre tard dans la soirée pour entamer leur rencontre du quatrième tour en raison d'un thriller en cinq sets entre Alex Zverev et Felix Auger-Aliassime avant eux.

Les 75 % de spectateurs présents étaient clairement du côté de Raducanu, applaudissant chaque point qu'elle gagnait comme un vainqueur de match.

Cependant, après avoir manqué quelques premières balles de break, Tomljanovic, 75e mondiale, a fait preuve d'expérience en remportant le premier set sous le toit du Court One.

Elle contrôlait fermement le deuxième set lorsque Raducanu a abandonné, et la possibilité d'affronter sa compatriote australienne au prochain tour a rendu Tomljanovic très enthousiaste.

"En raison des circonstances, je n'ai pas encore réalisé que j'étais en quarts de finale", a-t-elle déclaré. "Mais jouer contre Ash, deux Australiennes, avec l'une d'entre nous sûre d'aller en demi-finale, c'est génial. Je pense que tout le monde à la maison est très heureux. Je suis ravie de jouer contre Ash. Ce sera un grand match.

La facilité au service de la performance

Roger Federer, octuple vainqueur de Wimbledon, s'est qualifié lundi pour les quarts de finale du Grand Chelem pour la 18e fois, prolongeant ainsi son propre record dans cette compétition.

Le Suisse s'est montré relativement à l'aise en battant la 23e tête de série Lorenzo Sonego 7-5 6-4 6-2 sur le Centre Court au quatrième tour, renforçant ainsi son avance en tête du classement du plus grand nombre de participations aux quarts de finale de Wimbledon, devant Jimmy Connors.

"Je suis extrêmement heureux", a déclaré Federer. Je suis très heureux", a déclaré Federer. "Encore une fois, les conditions étaient difficiles - à l'intérieur et à l'extérieur - contre Lorenzo qui est toujours dangereux, mais j'ai senti qu'après le premier set, j'étais capable de contrôler les choses. C'était un grand match et je ne pouvais pas être plus excité d'être en quarts de finale. C'est un grand moment et je suis très, très heureux.

