- Emma aide au bureau d'enregistrement.

L'Office d'état civil de Hanau reçoit un soutien numérique : une IA nommée Emma va prochainement aider les employés à scanner des milliers de livres de famille et d'actes de naissance, en les intégrant dans un logiciel spécial. Hanau, surnommée la "ville des Frères Grimm", serait la première en Hesse à utiliser une telle IA.

Frank Müsken, président de l'Association des officiers d'état civil de Hesse, a déclaré ne pas connaître de cas similaires. "En général, les administrations, y compris les offices d'état civil, souffrent également d'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée", a-t-il expliqué. "Remplacer les postes vacants devient de plus en plus difficile."

Protection des données sensibles

"Si elle fonctionne bien, l'IA peut certainement soulager les offices d'état civil des tâches d'entrée de données, permettant une plus grande concentration sur l'évaluation juridique et la vérification des actes de naissance", a déclaré Müsken. "Cependant, l'évaluation juridique devrait rester entre les mains humaines et ne pas être remplacée par des solutions techniques."

L'administration de la ville de Hanau a confirmé que le contrôle humain sur ce que l'IA peut et ne peut pas faire reste primordial. Des contrôles stricts garantissent la sécurité des données et le respect des directives définies. Emma a été développée par une entreprise de Seeheim-Jugenheim (Darmstadt-Dieburg) et peut être considérée comme une "IA locale".

Inscription électronique

Les inscriptions sur papier sont converties en inscriptions électroniques par les employés de l'office d'état civil de Hanau. Cela est une exigence légale, car les certificats ne peuvent être délivrés que à partir d'un registre électronique, et la récupération électronique des données doit être possible entre différents offices d'état civil.

Ce que fait Emma

Dans l'office d'état civil de Hanau, les inscriptions sur papier doivent être scannées et traitées manuellement pour le registre électronique. De nombreux documents sont renommés et déplacés vers le fichier collectif électronique pour un stockage à long terme et sécurisé. C'est là qu'intervient l'IA.

"Emma lit d'abord les informations des documents pour déterminer où ils doivent être stockés", a expliqué l'office. Elle s'assure ensuite que tous les registres suivants sont stockés dans le fichier collectif et vérifie les registres électroniques pour les allocations en matière de droit de la famille, comme les parents. Si

