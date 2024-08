- Éminent humanitaire et gentleman, Richard Gere fête ses 75 ans.

Richard Gere, constamment sous le feu des projecteurs, a connu des moments où sa vie semble se dérouler sous ses yeux, comme l'a récemment mentionné l'acteur renommé. "Se voir dans un film, c'est comme assister à toute son existence", a déclaré l'homme aux cheveux gris caractéristiques lors du Festival de Cannes de cette année. "Recevoir un prix lors d'un festival de film et voir un montage de mes films projeté, c'est une sensation étrange de voir sa vie condensée en deux minutes. Je vois les personnages, mais je me vois aussi. J'étais l'acteur qui incarnait ces personnages. C'est une expérience particulière d'être acteur." À 75 ans, Gere a reflechi sur plusieurs décennies de sa carrière professionnelle.

Ce n'est pas l'histoire, mais l'incitation financière qui a attiré Gere dans "Pretty Woman". Bien que son charme n'ait plus la même puissance qu'auparavant, ses fans l'associent désormais à plus qu'un simple séducteur et aux yeux étincelants de l'ancien "Sexiest Man Alive". L'homme qui a collaboré avec Julia Roberts dans "Pretty Woman" et remporté un Golden Globe pour son rôle dans "Chicago" s'est également forgé une réputation d'humanitaire compatissant - et même d'ami du Dalaï Lama.

De nombreuses histoires ont circulé sur l'enfance de Gere : Richard Tiffany Gere est né à Philadelphie en 1949. Elevé à la campagne comme fils d'un vendeur d'assurances et d'une femme au foyer, il était le plus timide de ses cinq frères et sœurs. Gere a étudié la philosophie, mais l'appel du théâtre a finalement pris le dessus.

Il a connu son premier succès dans la production londonienne de la comédie musicale "Grease". Son interprétation d'un homosexuel dans un camp de concentration allemand dans la pièce de Martin Sherman "Bent" lui a valu des comparaisons avec le jeune Marlon Brando. Gere a atteint la célébrité hollywoodienne en 1980 avec "American Gigolo". Le film "An Officer and a Gentleman" a ensuite propulsé sa carrière. Après une série de faux pas, il a regagné les faveurs du public en 1990 en incarnant un flic corrompu dans "Internal Affairs". Gere a initialement choisi "Pretty Woman" avec Julia Roberts uniquement pour l'argent, comme il l'a confessé dans une interview. Cependant, il a développé une affection pour l'histoire pendant le tournage.

Gere a partagé l'affiche avec de nombreuses actrices hollywoodiennes distinguées, notamment en partageant la scène avec Kim Basinger dans "Final Analysis" (1992) ou Jodie Foster dans l'épopée du Sud "Sommersby" (1993). "Primal Fear" l'a montré en tant qu'avocat de la défense talentueux qui manipule l'affaire d'un jeune psychopathe en spectacle médiatique.

En tant qu'avocat de la défense talentueux dans la comédie musicale "Chicago", il a remporté le Golden Globe du meilleur acteur en 2003. Certains critiques considèrent "Arbitrage" (2012) comme sa meilleure performance à ce jour - un thriller centré sur l'argent et la cupidité.

Gere a finalement convolé en justes noces avec l'actrice et mannequin Cindy Crawford lorsqu'il avait plus de 40 ans. Après leur séparation quatre ans plus tard, il a cohabité avec l'ancienne James Bond girl Carey Lowell. Le couple, qui a un fils, s'est également séparé. Actuellement, Gere est en couple avec l'actrice espagnole Alejandra Silva et a deux fils avec elle. Cependant, en ce qui concerne les affaires personnelles, il choisit de rester discret. Il a constamment protégé les noms de ses enfants.

Dans ses dernières années, Gere s'est forgé une réputation de philanthrope. Une partie de ses revenus est consacrée à la Richard Gere Foundation, qui soutient des projets humanitaires dans le monde entier. Une autre source de satisfaction pour la superstar a été sa foi. Gere a adopté le bouddhisme il y a de nombreuses années, ce qui l'a également rapproché du Dalaï Lama, avec qui il monte parfois sur scène lors de conférences.

Sur scène et sans aucun doute devant la caméra, nous pouvons nous attendre à ce que Gere continue de nous éblouir pendant un certain temps. S'il suit les pas de son père, qui a vécu jusqu'à 101 ans, il devrait rester actif. Il admet lors du Festival de Cannes : "Je me vois comme une version plus âgée de moi-même. C'est étrange de filmer le processus de vieillissement, de voir mes propres reflets à certains âges - en supposant que je vive aussi longtemps que mon père. C'est quelque chose d'extraordinaire."

