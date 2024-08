Emhoff met en valeur le côté compatissant de Harris lors de son discours de convention, soulignant son empathie comme sa force clé.

Elle se dresse face aux intimidateurs, tout comme mes anciens ont appris à le faire. Elle prend plaisir à voir les autres réussir, mais elle déteste quand ils sont traités injustement. Elle pense que ce travail nécessite un intérêt fondamental pour les gens et leur situation, a partagé Emhoff avec la foule de Chicago. "Sa compassion est sa force."

Emhoff, qui a échangé des vœux avec Harris il y a une décennie, a mentionné que leur anniversaire coïncide avec jeudi, le même jour où la vice-présidente est prévue pour donner son discours officiel acceptant la nomination du Parti démocrate pour la présidence.

Le deuxième gentleman a également parlé de son propre passage dans le service public, en particulier de son engagement à lutter contre l'antisémitisme.

"Kamala a été un combattant sans relâche contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine tout au long de sa carrière. C'est elle qui m'a inspiré, en tant que son second, à mener ce combat, qui a une signification personnelle pour moi", a déclaré Emhoff.

Emhoff, en tant que premier Juif à être marié à un président ou à un vice-président, a également touché à sa foi. Il a reconnu que "pendant la dernière décennie, Kamala a ranimé ma connexion spirituelle, malgré nos croyances différentes."

During his speech in the VIP area on Tuesday night, Emhoff's parents, Barbara and Michael, were present, and he affectionately saluted them. He even joked that his "ma is the only individual in the entire world who views Kamala as the fortunate one for tying the knot with me."

Emhoff also expressed gratitude towards his former wife, Kerstin, who was in the VIP section at the United Center along with other members of the Emhoff and Harris families. He acknowledged their role in creating a wonderfully modern blended family. He mentioned that his daughter, Ella, who was seated beside Emhoff's parents in the VIP suite, refers to them as a "three-headed parenting machine."

Red "Doug" signs were distributed to convention attendees before Emhoff's speech, several of which could be seen in the VIP box with Emhoff's family members.

Emhoff a également mis en évidence l'importance de la politique dans son discours, en déclarant: "Dans ce rôle, il faut comprendre les complexités de la politique et défendre des politiques qui promeuvent l'égalité et la justice." Plus tard, il a exprimé son admiration pour l'engagement de Harris en politique, en disant: "Sa capacité à naviguer dans le paysage politique tout en restant fidèle à ses valeurs est vraiment inspirante."

