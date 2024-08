Emhoff frappe Aileen Cannon comme juge qui " fera ce que Trump veut " tout en mettant en garde contre les futurs candidats de Trump SCOTUS

Au cours d'un événement privé visant à soutenir le comité de financement conjoint de la Vice-présidente Kamala Harris, Emhoff a souligné l'enjeu de l'élection, affirmant que si Trump battait Harris, il pourrait nommer des juges qui “ne suivent aucun précédent” en cas de vacances à la Cour suprême, citant notamment la juge de district Aileen Cannon, qui a supervisé l'affaire des documents classifiés de Trump avant de la dismisser le mois dernier.

“(Trump) n'est pas apte à servir, il ne doit pas approcher du Bureau ovale. Mais si, d'une manière ou d'une autre, ils gagnent, ils peuvent nommer deux ou trois juges de plus. Et ils seront, comme Aileen Cannon, ils ne suivront aucun précédent, ils se contenteront de faire la volonté de Trump. Et ils seront jeunes, et ils seront sur ce banc pour 30 ou 40 ans”, a déclaré Emhoff.

Les commentaires d'Emhoff sont notables car Harris a cherché à se distancer des commentaires sur les affaires légales de Trump. Lors de plusieurs meetings dans les États clés la semaine dernière, elle a fait taire les chants de membres du public pour “l'enfermer”, en référence à Trump, en insistant sur le fait que les démocrates devaient se concentrer sur la défaite de Trump aux urnes.

La collecte de fonds, organisée par le banquier d'investissement Stephen Paul et son épouse Nancy Paul, a rapporté plus de 3 millions de dollars, a annoncé Emhoff à la foule.

Emhoff a demandé à la foule de soutenir la campagne au-delà de l'aide financière, en notant “il y a beaucoup d'avocats ici” et en suggérant que les républicains pourraient recourir à des “manigances” lors de l'élection, sans préciser de quoi il s'agissait.

“Continuons à lever des fonds, à nous engager. Je sais qu'il y a beaucoup d'avocats ici, donc il y aura beaucoup de... vous savez qu'ils vont faire des manigances. Ils en parlent déjà”, a déclaré Emhoff. “Donc, nous devons gagner, nous devons protéger notre victoire. Nous aurons besoin d'avocats, nous aurons besoin de bénévoles.”

La réplique la plus applaudie de la soirée d'Emhoff a consisté à attaquer Trump pour son âge, en le décrivant comme “décomposé” et “dégradé”, en faisant référence à sa conversation sur X avec Elon Musk, lors de laquelle il semblait bafouiller.

“Elle est forte et elle peut sentir la faiblesse, et Trump est faible. Soyons honnêtes, cette comédie de dur à cuire, ce harcèlement, tout s'effondre”, a-t-il déclaré.

“Et il est également en train de se décomposer. On peut le voir. On peut l'entendre hier soir. Il est littéralement, comme je l'ai dit, une version dégradée d'une personne déjà horrible”, a-t-il poursuivi, déclenchant des rires et des applaudissements de la foule.

Le sujet de la politique était évident dans le discours d'Emhoff lors de la collecte de fonds, alors qu'il discutait des conséquences potentielles d'une victoire de Trump, notamment la nomination de juges qui pourraient ne pas respecter les précédents juridiques. De plus, Emhoff a fait allusion à la possibilité de “manigances” républicaines lors de l'élection, suggérant que des professionnels du droit et des bénévoles seraient nécessaires pour y faire face.

Lire aussi: