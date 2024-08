- Émeutes en Irlande du Nord - Des milliers de personnes protestent contre la droite

En Irlande du Nord, il y a eu de nouveaux troubles. Dix officiers de police ont été blessés lorsqu'ils ont été attaqués avec des feux d'artifice, des cocktails Molotov et d'autres projectiles à Londonderry (aussi connue sous le nom de Derry). Il y a eu une arrestation.

Le Superintendent William Calderwood de la Police d'Irlande du Nord a décrit les scènes dans un communiqué comme "épouvantables" et a ajouté : "Nous pouvons vous assurer que des enquêtes robustes ont été entreprises et nous allons tenir ceux responsables de cette violence pour responsables."

15 000 manifestants contre la violence d'extrême droite à Belfast

Alors que les troubles ont été relativement calmes en Angleterre après les émeutes d'extrême droite, ils ont continué dans la région de l'ancien conflit de l'Irlande du Nord ces derniers jours.

Près de la capitale Belfast, une mosquée a été la cible d'une tentative d'incendie criminel dans la nuit de samedi. Plusieurs voitures ont été incendiées à Belfast elle-même, et cinq personnes y ont été arrêtées.

En même temps, des milliers de personnes ont également manifesté contre la violence d'extrême droite. On estime qu'environ 15 000 personnes ont défilé dans les rues de Belfast samedi.

À Londres, selon la BBC, environ 5 000 opposants au racisme et à la violence d'extrême droite ont manifesté dans le quartier gouvernemental et ont protesté devant le siège du parti populiste d'extrême droite Reform UK. D'autres manifestations contre l'extrême droite ont eu lieu à Newcastle, Birmingham, Liverpool, Cardiff et Glasgow, entre autres.

Presque 800 personnes arrêtées

Les émeutes dans les villes anglaises ont auparavant maintenu le pays en alerte pendant plusieurs jours. Il y a eu des attaques contre les forces de sécurité, les logements pour demandeurs d'asile, les mosquées et les magasins.

Jusqu'à présent, Nearly 800 personnes qui ont participé aux émeutes ou incité à la violence dans les rues ou en ligne ont été arrêtées. Nearly 350 ont déjà été inculpées et beaucoup ont été condamnées à des peines de prison de plusieurs années.

Le gouvernement attribue le reflux des émeutes à la réponse rapide des forces de l'ordre. Cependant, le Premier ministre Keir Starmer a reporté des vacances en famille prévues, selon la BBC. Le ministre du Commerce Jonathan Reynolds a promis une aide rapide aux entrepreneurs dont les entreprises ont été endommagées ou pillées pendant les émeutes.

