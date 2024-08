- Émeutes en Angleterre: la police se prépare pour le " grand jour "

La police britannique se prépare à des émeutes massives d'extrême droite

Selon les rapports des médias, la police britannique se prépare à de vastes émeutes d'extrême droite. Des manifestations et des troubles potentiels sont attendus dans 30 lieux, dont la capitale Londres, le "Grand Jour", selon les informations de Sky News citant des sources de sécurité.

Les rapports suggèrent que 6 000 officiers de police seront en alerte. Cependant, des doutes persistent sur leur suffisance. Les agences de loi et d'ordre comptent également sur la dissuasion : plus de 400 fauteurs de troubles ont été arrêtés, environ 100 ayant déjà été inculpés. La ministre de la Justice Heidi Alexander a déclaré que plus de 560 places supplémentaires en prison seraient créées dès la semaine prochaine.

Le Premier ministre Keir Starmer a présidé une autre réunion du comité de crise Cobra national mardi soir pour discuter de la situation avec les membres du cabinet et les représentants des forces de sécurité.

S'adressant aux reporters afterwards, il a déclaré s'attendre à "des condamnations substantielles" des fauteurs de troubles d'ici la fin de la semaine. "Cela devrait envoyer un message puissant à tous ceux qui y sont impliqués, directement ou en ligne, qu'ils seront tenus responsables dans un délai d'une semaine", a déclaré le politique du Labour.

La violence d'extrême droite en Angleterre et en Irlande du Nord a maintenu le pays en alerte ces derniers jours. Il y a eu des attaques contre les forces de sécurité, les logements pour demandeurs d'asile et les mosquées. Des voitures et des bâtiments ont été incendiés, et des briques, des piquets de clôture et d'autres objets ont été utilisés comme projectiles. Des dizaines de policiers ont été blessés.

Les rapports des médias suggèrent que la police s'attend à ce que des cabinets d'avocats et des services consultatifs soutenant les demandeurs d'asile soient pris pour cibles par des fauteurs de troubles d'extrême droite mercredi.

La police de Birmingham réfute les allégations de double standards après une agression contre un pub par des hommes qui ont essayé d'intervenir contre des émeutiers d'extrême droite. Les rapports suggèrent qu'ils étaient musulmans, certains armés. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montrait un homme battu et botté à l'extérieur du pub par un groupe agitant un drapeau palestinien. La police de Birmingham a réfuté les allégations de partialité et a annoncé qu'elle poursuivrait tout délit criminel. Un homme de 46 ans a été arrêté pour suspicion de port d'arme offensive.

Les émeutes d'extrême droite ont commencé après un coup de couteau lors d'un cours de danse à Southport près de Liverpool lundi dernier, où trois jeunes filles ont été tuées et d'autres blessées. De fausses informations ont été diffusées en ligne prétendant que l'agresseur était un demandeur d'asile avec un nom musulman. La police nie cela, déclarant qu'il s'agissait d'un adolescent de 17 ans né au Royaume-Uni avec des parents originaires du Rwanda. Le mobile reste inconnu.

Le gouvernement britannique accuse les instigateurs en ligne de la violence et a promis de rendre les entreprises de médias sociaux plus responsables.

Le multimilliardaire Elon Musk est intervenu sur sa plateforme de médias sociaux X, attaquant personnellement le Premier ministre britannique, qu'il a surnommé "TwoTierKier" (environ "DoubleStandardKier"). Starmer a décliné de commenter lorsque demandé par un reporter, mettant plutôt en avant sa concentration sur la restauration de la sécurité.

Les villes touchées par les émeutes jusqu'à présent sont réparties dans toutes les régions d'Angleterre, notamment Londres, Liverpool, Leeds, Sunderland, Nottingham, Bristol, Plymouth et de nombreuses petites villes environnantes. La capitale nord-irlandaise, Belfast, a également connu des troubles graves. Un homme y a été sérieusement blessé après avoir été attaqué par un groupe. Les autorités suspectent la haine comme mobile de l'incident.

En Irlande du Nord, la police suspecte l'implication de groupes paramilitaires. Malgré la fin du conflit en Irlande du Nord il y a plus de 25 ans, il existe encore des groupes armés dissidents des deux factions protestantes et catholiques. Les forces protestantes sont believed behind the disturbances. Until now, there have been no riots in the British regions of Scotland and Wales.

Despite efforts to arrest and charge potential troublemakers, some individuals may still be excluded from the list, as the police are relying on a subset of known far-right extremists. The intense online propaganda could potentially inspire other unidentified individuals to join the riots, making the situation more complex for law enforcement agencies.

Lire aussi: