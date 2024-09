- Émergence initiale après l'annonce de l'enfant

Le 2 septembre, la princesse Sofia de Suède (39 ans) a fait son retour sur le devant de la scène après avoir annoncé sa grossesse. Elle et son mari, le prince Carl Philip de Suède (45 ans), ont rendu visite à Arvika, située dans la province suédoise de Värmland, le mercredi. Malgré la pluie qui a quelque peu terni l'ambiance, les habitants d'Arvika ont accueilli les membres de la famille royale à bras ouverts, offrant des fleurs à la princesse et lui transmettant leurs vœux de bonheur. Son ventre arrondi était à peine visible sous son grand pull blanc tricoté et un foulard bleu et blanc.

Le voyage dans la province de Värmland semble avoir été l'occasion pour le couple royal de révéler la grossesse, selon la porte-parole du palais, Margareta Thorgren. La princesse Sofia se serait sentie soulagée de pouvoir participer aux festivités à Värmland aux côtés du prince Carl Philip sans avoir à cacher quoi que ce soit, a déclaré Thorgren. Le couple a plusieurs engagements prévus dans la région, notamment l'inauguration d'un bâtiment, une visite de musée et un dîner en soirée.

La reine Silvia de Suède se réjouit

Selon le journal suédois "Svensk Damtidning", la reine Silvia de Suède (80 ans) a exprimé sa joie à l'annonce de cette bonne nouvelle. Interrogée, elle a donné un pouce levé enthousiaste en s'exclamant : "Oui, c'est ça ! C'est fantastique !"

Le lundi, Sofia et les enfants du roi Carl XVI Gustaf (78 ans) et de la reine Silvia ont annoncé la nouvelle sur Instagram, accompagnés d'une photo du couple : "Le prince Carl Philip et la princesse Sofia se réjouissent d'annoncer que la princesse attend leur quatrième enfant." Le palais a également confirmé que l'arrivée est prévue pour février 2025.

Le futur membre de la famille royale viendra rejoindre le prince Julian de Suède (3 ans), né en mars 2021. Ses frères aînés, le prince Gabriel (7 ans) et le prince Alexander (8 ans), sont nés respectivement en 2017 et 2016.

