- Elversberg est fort avec 2-2 contre Cologne

SV Elversberg a failli créer la surprise en tenant en échec 1. FC Köln, équipe reléguée de première division, sur un match nul 2:2 (0:1) et en restant invaincu après un match nul sans but lors de son match d'ouverture à Magdebourg en 2. Bundesliga.

Les remplaçants Fisnik Asllani (46e minute) et Frederik Schmahl (62e) ont renversé la situation après que Köln ait pris l'avantage grâce à Denis Huseinbasic (21e), mais Timo Hübers (84e) a marqué l'égalisation devant 9 502 spectateurs à l'Ursapharm Arena à Kaiserlinde, offrant ainsi un point mérité aux Billy Goats.

Les Rhénans ont mieux commencé et ont mis la pression sur les locaux dès le début. Si les occasions étaient rares, Linton Maina (15e) a manqué la meilleure d'entre elles, ne parvenant pas à battre le gardien de SVE Nicolas Kristof. Six minutes plus tard, l'équipe reléguée de Bundesliga a puni Elversberg en prenant l'avantage 1:0. Après cela, Köln n'a pas réussi à profiter de sa supériorité.

En deuxième période, Elversberg a démarré fort avec un but de son nouveau joueur Asllani dès la première minute. Après cela, Köln a semblé sous le choc. L'avantage des Sarrois par Schmahl a mis les favoris KO.

Cependant, les visiteurs ont réussi à gérer la blessure de l'espoir de Köln, Mark Uth, quelques minutes après son entrée, et ont marqué l'égalisation. Après cela, Köln a tout donné, mais Elversberg a tenu bon.

Les premières minutes suivantes ont vu Elversberg peiner à créer des occasions, malgré son avantage. La blessure de l'homme clé de Köln, Mark Uth, a semblé les perturber encore plus.

