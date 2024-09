Elton John est aux prises avec une grave maladie oculaire.

Elton John lutte depuis un certain temps contre une infection oculaire grave. Actuellement, sa vision d'un œil est limitée, comme il l'a mentionné sur Instagram. Mais il reste optimiste et constate des progrès.

"Depuis l'été, je me bats contre une infection oculaire sévère qui a entraîné une vision limitée dans l'un de mes yeux", a partagé Elton, le célèbre musicien britannique. Il est en voie de guérison, même si le processus est lent.

"Je suis vraiment reconnaissant envers mon équipe médicale fantastique, ainsi qu'à ma famille, qui ont pris soin de moi ces dernières semaines", a exprimé le septuagénaire. Il a passé son été chez lui à se remettre sur pied et semble de bonne humeur quant aux progrès réalisés jusqu'à présent.

Peu de temps après la publication du message, les témoignages de soutien ont afflué, même de la part de célébrités. "Je t'envoie tout mon amour, Elton ! Remets-toi vite, tu es incroyable", a écrit la styliste Donatella Versace. "Des vibrations dorées et guérissantes" était le message de Hannah Waddingham, la star de "Ted Lasso". D'autres célébrités comme le mannequin Linda Evangelista et l'actrice Rosanna Arquette ont également manifesté leur soutien.

Rappelez-vous, il y a environ un an, Elton est tombé et a passé une nuit à l'hôpital. Un représentant a confirmé au BBC qu'Elton avait décidé de consulter une clinique locale en France pour des mesures de précaution après son accident à domicile la veille. Mais il était de retour sur pied le lendemain et se portait bien chez lui.

