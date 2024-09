- Elton John est aux prises avec des problèmes de vision en raison d'une grave maladie oculaire.

Le célèbre artiste pop Elton John est actuellement confronté à une perte partielle de la vision d'un de ses yeux en raison d'un problème oculaire sévère survenu cet été. À 77 ans, il a partagé cette nouvelle sur Instagram, mentionnant que sa récupération progresse mais que c'est un processus lent et fastidieux. Une restauration complète de la vision pour l'œil affecté prendra du temps. Il a exprimé sa gratitude envers l'équipe médicale "exceptionnelle", le personnel infirmier et sa famille pour leur aide et leur soutien inébranlables. La cause de l'infection n'a pas été révélée.

John reçoit une avalanche de messages de soutien

Le post Instagram de John a été inondé de messages pleins de cœur, y compris de personnalités notables. La chanteuse Chappell Roan a écrit, "Nous vous aimons." L'icône de la mode Donatella Versace lui a souhaité un prompt rétablissement, disant, "Je vous envoie tout mon amour, Elton. Remets-toi vite," tandis que l'actrice Rosanna Arquette et l'ex-top modèle Linda Evangelista ont également laissé des commentaires encourageants.

Le musicien vétéran avait pris sa retraite des tournées l'année dernière, marquant la fin de son extensive "Farewell Yellow Brick Road" tour. Cette tournée, qui a commencé en 2018, a été reportée plusieurs fois en raison de la pandémie de COVID-19 et d'une blessure à la hanche due à une chute en 2021. Tout au long de la tournée, le double lauréat d'un Oscar et multiple lauréat d'un Grammy avait annoncé son intention de réduire sa charge de travail pour passer plus de temps avec son mari David Furnish et ses deux enfants. Au total, il a donné plus de 300 spectacles aux États-Unis, en Europe et en Australie.

