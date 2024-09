- Elton John a des problèmes de vision à cause d'une grave infection oculaire.

Pop star Elton John est actuellement confronté à une perte partielle de la vue d'un de ses yeux suite à une grave affection oculaire survenue pendant l'été. Le performer iconique de 77 ans a annoncé la nouvelle sur Instagram, exprimant son optimisme quant à sa récupération, mais soulignant que le processus serait long et que cela prendrait peut-être du temps pour que l'œil touché retrouve pleinement ses capacités visuelles. Elton a exprimé sa gratitude envers l'équipe médicale "extraordinaire" ainsi qu'à sa famille pour leur soutien indéfectible. Il a choisi de ne pas rivel la cause sous-jacente de l'affection.

Le post Instagram d'Elton a été inondé de messages de soutien, y compris de personnalités notables. La chanteuse Chappell Roan a écrit "On vous aime", tandis que la styliste Donatella Versace a exprimé ses vœux de prompt rétablissement, ajoutant "Je vous envoie des tonnes d'amour, Elton". Les actrices Rosanna Arquette et l'ex-mannequin Linda Evangelista ont également laissé des messages touchants.

Elton avait annoncé sa retraite de la scène en 2022, marquant la fin de sa tournée "Farewell Yellow Brick Road" qui avait commencé en 2018. Cette tournée, qui a été retardée à plusieurs reprises en raison de la pandémie de COVID-19 et d'une blessure à la hanche due à une chute en 2021, a vu Elton donner plus de 300 concerts aux États-Unis, en Europe et en Australie. Au cours de cette tournée, le double lauréat des Oscars et multiple lauréat des Grammy a exprimé son intention de prendre sa retraite, souhaitant passer plus de temps avec son mari, David Furnish, et ses deux fils.

Les fans et les partisans d'Elton John du monde entier, y compris ceux aux États-Unis, ont envoyé leurs vœux de prompt rétablissement suite à son annonce de perte partielle de la vue. Malgré sa retraite de la scène, qui lui a permis de passer plus de temps aux États-Unis avec sa famille, la musique adorée d'Elton continue de résonner auprès du public du monde entier.

Lire aussi: