Elon Musk's X poursuit un groupe de l'industrie publicitaire pour une prétendue publicité <unk>boycott<unk>

Le procès allègue qu'un groupe influent de l'industrie de la publicité a organisé « pour retirer collectivement des milliards de dollars de publicités de Twitter » car il craignait que la plateforme ne s'écarte des normes de sécurité de la marque après l'acquisition de Musk fin 2022.

Le groupe est l'Alliance mondiale pour les médias responsables, également connue sous le nom de GARM, une initiative publicitaire volontaire dirigée par la Fédération mondiale des annonceurs qui vise à aider les marques à éviter que leurs publicités n'apparaissent à côté de contenu illégal ou nuisible.

GARM compte plus de 100 entreprises prometteuses comme membres. Quatre de ces entreprises - CVS, Unilever, Mars et l'entreprise danoise d'énergie Ørsted - ont également été nommées comme défendeurs dans le procès, qui a été déposé mardi devant le tribunal fédéral du Texas.

Le procès est la dernière tentative de X pour relancer son cœur de métier publicitaire, qui a chuté depuis la prise de contrôle de Musk. De nombreuses marques ont retiré leur financement en raison de préoccupations selon lesquelles leurs publicités pourraient être diffusées aux côtés de fausses informations ou de discours de haine, que Musk lui-même a occasionnellement promus. Le procès poursuit également l'habitude de Musk de se disputer avec les annonceurs dont il dépend ; l'an dernier, il a dit aux marques qui avaient quitté la plateforme de « aller se faire voir ».

Les dirigeants de X ont tour à tour présenté l'activité publicitaire de la plateforme comme en voie de guérison, puis en difficulté, puis en voie de guérison à nouveau. Mais la PDG de X, Linda Yaccarino, a peint un tableau sombre dans une vidéo publiée sur la plateforme lundi. « Ils ont conspiré pour boycotter X, ce qui menace notre capacité à prospérer à l'avenir », a-t-elle déclaré au sujet des membres de GARM, en ajoutant que la perte de dollars de publicités mettait l'entreprise « en danger à long terme ».

GARM n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le procès.

Les membres de GARM « conviennent d'adopter, de mettre en œuvre et d'appliquer les normes de sécurité de la marque de GARM, notamment en retirant la publicité des plateformes de médias sociaux considérées par GARM comme non conformes aux normes de sécurité de la marque », indique le procès. Après que GARM a publiquement appelé X, alors connu sous le nom de Twitter, à se conformer à ses normes de sécurité de la marque après la prise de contrôle de Musk, de nombreuses entreprises affiliées à GARM ont « abruptement discontinué ou considérablement réduit leurs achats de publicités », selon le procès.

Cependant, GARM mentionne sur son site Web qu'il « n'interfère pas avec la décision d'un membre de savoir s'il faut ou non investir dans des ressources publicitaires sur un site Web ou un canal particulier ».

Le procès vise à empêcher GARM de continuer à faire des recommandations concernant la publicité sur X, ainsi que des dommages-intérêts non précisés.

Ce n'est pas la première fois que X dépose un procès lié à son activité publicitaire en déclin. L'an dernier, il a porté plainte contre le Center for Countering Digital Hate, affirmant que le groupe à but non lucratif avait violé ses conditions d'utilisation lorsqu'il avait étudié, puis écrit sur le discours de haine sur la plateforme et l'avait blâmé pour avoir éloigné les annonceurs. Un juge fédéral a rejeté le procès en mars, le décriant comme une tentative de punir CCDH pour une parole protégée.

X a également porté plainte contre le groupe de surveillance progressiste Media Matters en raison de son analyse** mettant en évidence le contenu antisémite et pro-nazi sur X - un rapport qui est apparu jouer un rôle significatif dans une importante et préjudiciable révolte des marques fin

