Elon Musk tente une stratégie non conventionnelle contre les éoliennes

Depuis l'acquisition de Twitter par Elon Musk, plusieurs clients publicitaires importants se retirent. Imperturbable, Musk riposte en intentant des poursuites contre diverses entreprises de biens de consommation. Selon une source, Musk aurait une stratégie particulière pour une entreprise danoise peu connue exploitant une ferme éolienne au Texas.

Le magnat américain Elon Musk a apparemment eu recours à des méthodes inhabituelles dans sa poursuite contre les publicitaires qui ont quitté la plateforme de médias sociaux Twitter X, selon une enquête de Spiegel. L'entreprise d'énergie danoise Ørsted, qui figure parmi les défendeurs, est particulièrement touchée. Ørsted exploite des fermes éoliennes dans le même district judiciaire du Texas que Musk a choisi pour sa poursuite. Dans une poursuite déposée par Twitter X au début août, les avocats de Musk affirment que plusieurs entreprises et une association publicitaire ont conspiré pour mettre Twitter sur liste noire.

Outre les géants de la consommation Mars, Unilever et CVS Health, le fabricant de turbines éoliennes peu connu Ørsted est également visé - un adversaire inhabituel pour Musk. En tant que PDG et copropriétaire du fabricant de véhicules électriques Tesla, le quinquagénaire s'est publiquement engagé à "accélérer la transition énergétique du monde vers une énergie durable", ce qui fait de Ørsted un allié inattendu. De plus, Ørsted n'était pas un annonceur important sur Twitter ou X. Ørsted a choisi de ne pas commenter, et Twitter X n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Il semble que la raison derrière l'action en justice de Musk contre Ørsted soit son désir de voir cette poursuite entendue dans le district nord du Texas. C'est la juridiction de Reed O'Connor, un juge conservateur qui a rendu des décisions contre les lois sur les armes à feu plus strictes et contre la réforme de l'assurance maladie de Barack Obama. Cependant, il ne peut siéger que si la ou les entreprises plaignantes ou défenderesses ont un lien local avec le tribunal.

Le juge déclare sa partialité

Musk a déplacé le siège de Twitter X de San Francisco, bastion libéral, à Austin, au Texas, mais il se trouve dans le district judiciaire occidental du Texas. Au lieu de cela, les avocats de Musk ont établi un lien avec la cour d'O'Connor grâce à Ørsted. Le Danemark "exploite, entre autres, une ferme éolienne dans le district de Wichita Falls de ce district judiciaire", indique la poursuite.

En réalité, Ørsted exploite deux fermes éoliennes dans ce district. Cependant, le juge préféré de Musk ne présidera pas cette affaire. O'Connor s'est récusé - il détient des actions Tesla.

Malgré les efforts de Musk pour faire passer Ørsted sous la juridiction de

