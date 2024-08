Elon Musk publie des messages pour indigner le gouvernement britannique

Les fausses informations sur les réseaux sociaux attisent les émeutes persistantes d'extrême droite au Royaume-Uni. Elon Musk, propriétaire de X, est également sous le feu des critiques. Cependant, le gouvernement de Londres estime que les commentaires de Musk sur la situation attisent le feu.

Les commentaires d'Elon Musk sur les émeutes d'extrême droite et anti-musulmanes au Royaume-Uni ont suscité l'indignation. Des membres du gouvernement britannique ont critiqué un post du multi-milliardaire sur sa plateforme X. En réponse à un commentaire anti-immigration et à une vidéo des émeutes, Musk a écrit : "Une guerre civile est inévitable."

Le commentaire était utterly irresponsible, a déclaré la ministre de la Justice Heidi Alexander à Times Radio. "Nous voyons des policiers sévèrement blessés et des bâtiments en feu." Les opérateurs de plateformes en ligne doivent exercer leur pouvoir de manière responsable. Auparavant, le porte-parole du Premier ministre Keir Starmer avait souligné qu'il n'y avait aucune justification pour de tels commentaires.

Le nouveau gouvernement tient Musk responsable

Musk avait entretenu de bonnes relations avec le prédécesseur conservateur de Starmer, Rishi Sunak. En novembre 2023, ils avaient discuté des risques de l'intelligence artificielle lors d'une conférence de sécurité internationale. Le nouveau gouvernement labouriste a clairement fait savoir aux représentants de TikTok, Meta, Google et X lors d'une réunion avec le ministre de la Technologie Peter Kyle que les entreprises ont une responsabilité à stopping the spread of misinformation and hate speech. "Il y a d'énormes quantités de contenu qui circulent et que les plateformes doivent gérer rapidement", a déclaré Kyle.

Mais Musk ne cédait pas. Sous une vidéo de Starmer, dans laquelle le nouveau Premier ministre a annoncé qu'il ne tolérerait pas les attaques contre les mosquées ou les communautés musulmanes, Musk a écrit : "N'êtes-vous pas préoccupé par les attaques contre toutes les communautés?" Plus tard, le milliardaire de la tech a critiqué le fait qu'un homme ait été arrêté pour des commentaires offensants sur Facebook. "Est-ce la Grande-Bretagne ou l'Union soviétique?" a écrit Musk.

Théories du complot qui circulent

Selon les experts et les médias, les publications sur les réseaux sociaux attisent le trouble depuis des jours. De fausses informations circulent selon lesquelles l'auteur de l'attaque au couteau qui a tué trois filles à Southport le 29 juillet était un migrant musulman. En réalité, un adolescent de 17 ans né au Royaume-Uni chez des parents rwandais est en détention. Cette rumeur a également été propagée par des comptes influents et des partisans de théories du complot comme l'influenceur britannique-américain Andrew Tate.

Musk est également accusé d'avoir réinstauré des interdictions pour des personnalités d'extrême droite connues comme Stephen Yaxley-Lennon, également connu sous le nom de Tommy Robinson, sur X. Robinson, qui avait quitté le pays et est apparemment en vacances de luxe, publie des appels à des manifestations anti-musulmanes et propage des fausses informations.

Dans plusieurs villes, des émeutiers principalement d'extrême droite attaquent la police depuis des jours. Plusieurs officiers ont été blessés, et plus de 400 personnes ont été arrêtées. Environ 100 personnes ont déjà été inculpées, a déclaré le directeur de la CPS, Stephen Parkinson, à la BBC. Parkinson avait Previously held the post of Prime Minister Starmer.

**Enfin, des émeutes ont éclaté dans la ville portuaire du sud de l'Angleterre, Plymouth, et à Belfast. Pour la première fois depuis des années, la police de la capitale de l'Irlande du Nord a utilisé des balles en caoutchouc après avoir été attaquée par des émeutiers avec des bombes

