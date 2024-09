Elon Musk efface son message qui jette le doute sur la tentative d'assassinat contre Trump.

"Personne ne cherche à éliminer Biden ou Kamala, semble-t-il 😅," a écrit Musk sur le post X maintenant supprimé.

Malgré de nombreuses demandes tout au long de la soirée du dimanche pour supprimer le post, Musk a d'abord résisté. En réponse à une demande de retrait de ses commentaires, Musk est resté ferme : "Personne n'a essayé, c'est le principal point que je veux faire, et personne ne le fera."

Cependant, Musk a finalement cédé suite à un post X suggérant que ses intentions pourraient être mal interprétées.

"D'accord, j'ai compris. Je ne veux pas suivre leur exemple, même pas en plaisantant," a-t-il répondu. Il a ensuite posté à plusieurs reprises que le post supprimé était une blague.

Par la suite, Musk a réagi à un post similaire avec un émoji pensif à une photo remarquant que les quatre présidents précédant Trump n'avaient pas eu d'essais d'assassinat, tandis que Trump en avait apparemment deux. X n'a pas répondu à une demande de commentaire.

CNN a demandé un commentaire au Service secret, responsable de l'investigation des menaces perçues contre le président et le vice-président, même lorsqu'elles sont faites en plaisantant. Le Service secret a enquêté sur une blague de l'humoriste John Mulaney sur "Saturday Night Live" comparant Trump à Jules César, qui a été assassiné, en 2021.

Il est incertain si Musk, qui possède X, a enfreint les conditions d'utilisation de X avec ces posts. Il a fréquemment ignoré les règles de sa propre plateforme avec peu de conséquences. Les directives de X interdisent "la promotion d'actes violents", bien que Musk nie inciter à la violence.

Musk a soutenu Trump pour la présidence après une tentative d'assassinat en juillet et a interviewé Trump sur X le mois dernier.

Ce glissement vers la droite pour Musk s'accélère récemment. Musk, la personne la plus riche du monde, critique ce qu'il appelle le "virus mental woke" parmi les progressistes. Il a également mis en garde contre l'imminente "détresse" de l'Amérique si les démocrates conservent le contrôle de la Maison Blanche.

Les posts de Musk, cependant, ne sont pas des échanges politiques courants. Il s'est de plus en plus impliqué dans les théories du complot, telles que la revendication sans fondement selon laquelle l'administration Biden permet aux immigrants non documentés de voter aux élections américaines. Il a également franchi la limite – ou sauté entirely past it – en diffusant des images fausses et en utilisant un langage dérogatoire pour renforcer ses causes.

Par exemple, Musk a publié de nombreuses images générées par AI de Harris, y compris en la montrant parlant devant une foule remplie de symboles et d'imagerie communistes. Après que Taylor Swift ait soutenu Harris pour la présidence, Musk a fait un commentaire critiqué : "D'accord Taylor ... tu as gagné ... je vais te donner un enfant et garder tes chats avec ma vie."

C'est encore un autre exemple du manque de limites sur la plateforme X.

Malgré l'implication de Musk dans les théories du complot et les commentaires controversés, sa société de technologie X continue de fonctionner dans le monde animé des affaires technologiques. En réponse aux critiques sur ses posts, Musk a défendu ses actions, affirmant qu'il exprime simplement ses opinions et utilisant la liberté d'expression comme justification.

