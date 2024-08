Elon Musk discrédite le juge, une éventuelle interdiction de X au Brésil

D'ici demain, le service X pourrait être interdit au Brésil, a indiqué le tribunal. La société a rapporté que ce blocage potentiel suivrait suite à leur négligence à nommer un représentant juridique dans la juridiction brésilienne, ayant manqué une échéance antérieure du tribunal.

Le problème en question tourne autour des désaccords entre le juge de la Cour suprême brésilienne, Alexandre de Moraes, et le magnat de la tech Elon Musk. Moraes, connu pour son opposition ferme à la désinformation, a imposé des sanctions à divers profils d'utilisateurs de X et a même ordonné la suspension de certains comptes début 2023, alléguant la diffusion de fausses informations par les partisans de Bolsonaro.

En avril, Moraes a infligé des pénalités à l'entreprise de Musk et à Musk lui-même, affirmant qu'il avait violé l'ordre du tribunal en réactivant les comptes interdits. Despite les objections, Musk a ignoré la décision et qualifié le juge d'"ennemi de la liberté d'expression". Initialement, il a fermé les bureaux de X et a continué de faire face à des amendes, totalisant 3,2 millions d'euros.

Après avoir échoué à payer les pénalités imposées, Moraes a fixé un délai de 24 heures pour que l'entreprise nomme un représentant juridique au Brésil. Si cette exigence n'est pas satisfaite, le tribunal prévoit de suspendre les opérations du réseau social dans le pays, comme indiqué dans l'ordre.

Musk qualifie le juge de "tyran"

De plus, le juge a autorisé les autorités à geler les actifs financiers de Starlink, une mesure visant à mettre la pression sur Musk. Le porte-parole de Starlink a soutenu que cette décision était infondée car elle rendait le fournisseur de satellites responsable des amendes inconstitutionnelles de X. Ils ont ensuite annoncé leur intention d'engager des poursuites judiciaires.

En réponse aux actions injustes, Musk a utilisé le réseau social pour dénoncer Moraes comme un "tyran", affirmant que le blocage des comptes Starlink est illégal car il Impacte injustement les Braziliens ordinaires et les actionnaires. En un geste de générosité, il a promis de fournir un accès internet gratuit aux Braziliens via les satellites Starlink jusqu'à ce que l'affaire soit résolue.



