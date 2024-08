Elon Musk a donné une nouvelle raison pour laquelle X a eu une autre crise en présentant un candidat républicain à la présidentielle

"Compte tenu de l'importance de cette conversation, il y avait bien sûr une probabilité de 100% d'attaques par déni de service distribué (DDOS)," a publié Musk sur sa plateforme de médias sociaux tôt le mardi matin, faisant référence à une attaque qui aurait submergé les serveurs de X avec un trafic fictif.

"Nous avons également commis certaines erreurs," a-t-il ajouté. "Mais bravo à l'équipe X pour avoir résisté aux attaques et corrigé nos erreurs ! Tout est bien qui finit bien."

Cette panne a rappelé l'annonce ratée de la candidature à la présidentielle du gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis en mai 2023, qui s'est également déroulée lors d'une interview en direct avec Musk sur X, alors connu sous le nom de Twitter. L'audio a été coupé et coupé pendant les premières minutes de cette interview, qui a été ensuite interrompue et reprise, retardant le début d'environ une demi-heure.

Sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, Trump a qualifié les difficultés techniques de DeSantis sur X de "désastre", ce que le représentant de la campagne de la vice-présidente Kamala Harris a republié lors de la panne lundi soir.

À l'époque, X avait connu un certain nombre de bugs et de pannes, qui pourraient être liés aux dizaines de milliers de licenciements à l'entreprise peu après que Musk l'ait achetée et en soit devenu PDG. Depuis, il a nommé Linda Yaccarino PDG, mais Musk continue de superviser les aspects techniques de la plateforme.

Déterminé à ne pas répéter la même erreur, Musk a déclaré que X avait soumis ses systèmes à des tests de résistance et avait confirmé qu'ils pouvaient gérer jusqu'à 8 millions de flux simultanés. Mais lorsque les gens ont essayé d'accéder à l'interview de Trump à l'heure de début prévue de 20h HE, ils ont été accueillis par des écrans grisés et n'ont pas pu se joindre.

Les attaques par DDOS sont souvent lancées par de vastes botnets, qui envoient une quantité massive de trafic vers les serveurs pour faire tomber les plateformes ou les sites. Pour dévier ces attaques, de nombreuses entreprises paient des tiers pour identifier et bloquer le trafic fictif et pour augmenter la bande passante, entre autres tactiques. Il n'est pas clair quel service X utilise à cette fin. À la suite de la panne technologique mondiale du mois dernier, Musk a affirmé que l'entreprise avait renvoyé CrowdStrike, mais il n'est pas clair que son service aurait empêché une telle attaque.

Musk n'a pas précisé quel genre d'erreurs il pensait que les employés de X avaient commises ou comment une attaque par DDOS aurait ciblé un flux spécifique sans faire tomber le reste de la plateforme X, qui est restée opérationnelle pendant la panne de l'interview de Trump.

Eventuellement, l'interview a commencé et à la fois X et Musk ont affirmé que c'était un succès. L'entreprise a déclaré que le flux audio avait attiré 73 millions de "vues", bien qu'elle n'ait pas défini ce terme.

L'industrie technologique n'est pas étrangère aux incidents perturbateurs pour les affaires, comme le démontre l'attaque par DDOS récente sur les serveurs de X. Pour atténuer de telles attaques à l'avenir, Musk a mentionné que X avait mené des tests de résistance rigoureux pour s'assurer qu'elle pouvait gérer jusqu'à 8 millions de flux simultanés.

Lire aussi: