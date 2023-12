Points forts de l'histoire

Elmgreen & Dragset tirent leur épingle du jeu en nous faisant grimacer

Elmgreen & Dragset sont un duo d'artistes célèbre pour ses œuvres d'art sombres et comiques qui se moquent des conventions du monde de l'art.

Ils travaillent ensemble depuis 21 ans

Leurs œuvres célèbres comprennent Prada Marfa, la préférée des fashionistas.

Le duo n'hésite pas à mordre la main qui le nourrit - "mordre peut être très sexy", ont-ils déclaré - ce qui explique peut-être pourquoi leurs deux nouvelles expositions s'attaquent allègrement à certaines des conventions les plus usitées du monde de l'art.

L'espiègle duo scandinave pluridisciplinaire est surtout connu dans le monde entier pour Prada Marfa : une reconstitution sans vie de la boutique Prada, située au fin fond du désert texan, qui est devenue un lieu de pèlerinage pour les fans de mode - Beyonce incluse - qui font la queue pour se photographier devant le magasin jamais ouvert.

Mais leur catalogue chaotique comprend également des hommes nus dans des endroits inattendus, une exposition d'œuvres d'art imaginaires, un télescope opaque, un monument anti-guerre triomphant et doré à Trafalgar Square, à Londres, et un collectionneur d'art mort flottant dans une piscine.

Ce mois-ci, les deux artistes exposent à Aarhus, au Danemark (Dokk 1 et ARoS Aarhus Kunstmuseum) et attendent avec impatience une grande exposition au Centre d'art contemporain Ullens de Pékin, où ils prévoient d'organiser une foire d'art clinquante, où seules leurs propres œuvres seront exposées.

"Autoportraits" par Elmgreen & Dragset

Nous les avons rencontrés lors de leur récente exposition londonienne "Self-Portraits" à la Victoria Miro Gallery Mayfair, où le duo a mis en place une exposition "selfie" consistant entièrement en des recréations d'étiquettes de noms de galeries d'art, et nous avons appris cinq faits surprenants sur les artistes à l'origine de cette espièglerie.

Comment des étiquettes d'art peuvent-elles constituer un autoportrait ?

Elmgreen, 54 ans, originaire de Copenhague, explique que le duo s'est interrogé sur la manière de se représenter en tant que duo ayant un processus et une production communs.

"Il y a cette situation étrange où vous êtes un duo qui travaille ensemble, comment écrivez-vous votre biographie, comment faites-vous votre autoportrait ?

"Ces dernières années, il est devenu très courant d'être obsédé par la réalisation de selfies, ce qui est une situation bizarre, car les gens utilisent le monde entier comme un simple arrière-plan pour eux-mêmes."

Pour lui, la vague d'images Instagram - des visages transplantés devant des monuments célèbres - s'inscrit dans une tendance plus large : les gens créent leur "image dans les médias sociaux" en se référant à des repères culturels, à des tendances de la mode et à des modèles.

"Nous avons poussé les choses à l'extrême dans cette situation en faisant des autoportraits à travers les œuvres d'autres artistes... en particulier les titres", explique M. Elmgreen.

2. Les noms sont importants pour eux

L'exposition vous emmène de l'adolescence des artistes (Keith Haring et le peintre Ross Bleckner étaient leurs héros avant qu'ils ne se rencontrent) à leurs passions ultérieures. Chaque artiste sélectionné a occupé une place dans leur cœur à un moment ou à un autre.

Le couple explique que les œuvres, qui comprennent "Clean Boy" (de David Hockney) et "Lonesome ? (de Martin Kippenberger), ont été choisies parce que les œuvres originales ne sont pas faciles à évoquer pour le public. Ils espèrent plutôt que les spectateurs réfléchiront à l'œuvre en question : ces étiquettes gonflées. Ici, les noms - souvent considérés comme périphériques à l'expérience de la galerie - sont mis au centre de l'attention.

Il s'agit d'une promenade dans le passé, mais aussi d'un exercice de haute technicité à l'ancienne, avec des étiquettes reproduites en peinture sur toile et gravées sur deux morceaux de marbre parfaitement blanc, sans tache et extrêmement coûteux, que les deux artistes disent avoir dû faire sortir clandestinement d'Italie.

On comprend pourquoi, malgré les railleries des deux artistes, le monde de l'art considère Elmgreen et Dragset comme bien plus que de simples plaisantins - avec des prix internationaux dans leur cabinet et des expositions majeures au musée Astrup Fearnley d'Oslo et à la galerie nationale du Danemark. En personne, les recréations en marbre, semblables à des pierres tombales, sont particulièrement séduisantes, et l'étiquette modeste est élevée au rang de quelque chose de plus grand.

3. Ils veulent vous faire tourner la tête

Le cadre cossu de la galerie Victoria Miro, à Mayfair, est idéal pour cette exposition inhabituelle, explique M. Elmgreen : "Nous essayons de créer des situations dans des lieux où les gens se sentent normalement un peu mal à l'aise, où ils sont un peu tendus, comme dans les galeries huppées de Mayfair, et de leur offrir une situation où ils peuvent rire un peu.

Tous deux s'accordent à dire qu'un sens de l'humour partagé a été la pierre angulaire de leur fructueuse relation de travail. Mais au cœur de la plaisanterie, explique le Norvégien Dragset, il s'agit de mettre le public un peu mal à l'aise : créer quelque chose "d'un peu trop privé pour le contexte".

Souvent, cela va de pair avec un côté sombre : leur intérêt consiste à donner un aperçu voyeuriste de vies tristes et tragiques, comme le collectionneur d'art qu'ils ont noyé, après la fête, dans sa propre piscine pour "The Collectors" aux pavillons danois et nordique de la Biennale de Venise de 2009.

L'objectif est de troubler. "L'extrême", dit Dragset, c'est le type apparemment inconscient et à l'aise "assis nu sur une chaise, lisant un livre et écoutant de la musique avec ses écouteurs".

4. Tout pour le frisson

Au Victoria Miro, Elmgreen montre une "vieille table de boucher miteuse" devant une chaise en bois inconfortable et une bouteille de whisky "très bon marché". Il explique que c'est un plaisir pour les riches amateurs d'art londoniens "parce que beaucoup de ceux qui viennent dans cette galerie n'ont jamais goûté à un whisky bon marché auparavant, c'est donc une expérience totalement nouvelle pour eux".

Ils ont déjà dit qu'ils voulaient donner aux spectateurs un petit "frisson", qu'il soit agréable ou non.

Dans le passé, cela a consisté à installer un lit dans un magasin Louis Vuitton et à encourager les employés à sauter dedans et à faire un petit somme devant des clients médusés.

Ou encore une future œuvre potentielle, imaginée au milieu de l'entretien, lorsqu'ils voient un ami s'efforcer de sortir par la porte coulissante futuriste de la galerie :

"L'année prochaine, il n'y aura qu'une main coincée dans la porte - qu'une main d'enfant coincée dans la porte", s'amuse Elmgreen.

5. Tout change encore

Elmgreen et Dragset ont passé leur première décennie en tant que couple, avant de se séparer sur le plan sentimental, tout en restant unis sur le plan créatif.

Dix ans plus tard, Elmgreen & Dragset, le duo, continue de se développer, dit Dragset - et il est fort possible qu'à 21 ans, il entre dans la fleur de l'âge de la créativité.

Elmgreen est persuadé qu'il restera à la pointe du progrès :

"C'est toujours une sorte de jeu du chat et de la souris, où l'on essaie de ne pas être coincé dans un coin... dès que l'on est coincé ou enfermé, c'est fini.

"Il s'agit donc d'essayer de se divertir soi-même, et, je l'espère, de divertir son public, d'une manière nouvelle à chaque fois. Même après 20 ans."

