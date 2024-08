- Elm Horner réhabilite les chauves-souris et les relâche dans leur habitat naturel.

Inesse Kock, originaire d'Elmshorn, nourrit une affection particulière pour les chauves-souris et prend soin de ces créatures en détresse depuis plus de dix ans. Actuellement, elle s'occupe d'environ 10 à 20 chauves-souris dans sa maison. Comme elle l'a déclaré à l'agence de presse allemande, "Une fois qu'elles ont repris leur poids normal et peuvent voler sans problème, nous les relâchons dans leur habitat naturel". Actuellement, deux pipistrelles résident dans une structure de tente suffisamment haute pour les humains, tandis qu'une grande chauve-souris à bride réside dans un terrarium. Ces chauves-souris ont été précédemment confiées au centre de vie sauvage local de Klein Offenseth-Sparrieshoop par des personnes attentionnées.

Certaines de ces créatures ailées souffrent de blessures, tandis que d'autres sont sous-poids ou déshydratées. Alors, quand les chauves-souris ont-elles besoin d'aide ? "C'est simple : si vous voyez une chauve-souris pendue ou immobile pendant la journée, elles ont généralement besoin d'aide", a précisé Kock. Les chauves-souris peuvent vivre jusqu'à 20 ans.

L'Allemagne du Nord, comprenant les États de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, du Brandebourg, de Basse-Saxe, de Brême, d'Hambourg et du Schleswig-Holstein, est considérée comme un sanctuaire vital et précieux pour les chauves-souris, a déclaré Florian Gloza-Rausch, responsable de l'Association fédérale de recherche sur les chauves-souris et de l'Association allemande de protection des chauves-souris. Diverses espèces de chauves-souris peuvent être trouvées ici, telles que la grande chauve-souris à bride, la noctule, la petite noctule, la chauve-souris des étangs, la chauve-souris des eaux, la chauve-souris de Grande Séritoine et la petite pipistrelle commune.

Le compte TikTok d'Inesse Kock pour les soins aux chauves-souris.

Inesse Kock, bien qu'elle soit originaire d'Elmshorn, se rend fréquemment sur des sites en Basse-Saxe pour aider les chauves-souris en détresse. La grande chauve-souris à bride qu'elle prend Currently, she is caring for was rescued from a location in Lower Saxony.

Lire aussi: