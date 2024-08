- Elle va dans la jungle comme une "femme forte"

Quatre ans après sa première tentative, Daniela "Danni" Büchner (46) va de nouveau essayer sa chance dans le camp de jungle dans quelques jours. Mais cette fois-ci, dans "Je suis une célébrité - Le duel des légendes de la jungle", tout est censé être différent. En 2020, Büchner a même atteint la troisième place, mais l'étoile de la réalité ne regarde pas en arrière sur l'expérience uniquement de manière positive. "La dernière fois, j'étais l'outsider, la moins aimée dans le camp", a déclaré Danni Büchner au journal "Bild".

Pour rafraîchir votre mémoire : Daniela Büchner était censée participer à "Je suis une célébrité - Sortez-moi d'ici !" en janvier 2019, mais son mari Jens Büchner (1969-2018) est décédé deux mois plus tôt des suites d'un cancer du poumon. La participation de Büchner a été reportée d'un an. Bien qu'elle ait terminé troisième, elle ne s'est pas toujours fait aimer des téléspectateurs et de ses collègues. Il y avait souvent des conflits avec les autres résidents de la jungle. Ils l'ont accusée de ne pas être authentique et "de faire un spectacle", et de se mettre régulièrement dans un "rôle de victime".

"Maintenant, je reviens en tant que femme forte, plus en tant que veuve"

Depuis, Büchner a changé non seulement en apparence mais aussi en caractère, selon elle, et elle veut le prouver dans le camp de jungle Allstar : "Maintenant, je reviens en tant que femme forte, plus en tant que veuve. J'ai trouvé la paix intérieure. Il s'agit également de montrer qu'on peut changer."

La mère de cinq enfants a changé "à l'extérieur et à l'intérieur", dit-elle. "Un moment clé a été quand j'ai regardé mes enfants et décidé d'être un bon modèle. J'ai appris à m'aimer et à m'accepter. Mon cercle intérieur d'amis et de famille me donne également une force supplémentaire", a déclaré Büchner à "Bild".

Danni Büchner était " Really at the end" in the Dschungel in 2020

When she thinks back to her first Dschungel appearance, it's with mixed feelings: "I recently watched it again and was shocked. I was really at the end, intimidated, treated badly. It was shortly after Jens' death - of course, I was sad and in a bad mood. Anything else would have been wrong. But today, I see it with different eyes."

