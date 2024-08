- Elle va à l'étranger pour ses études.

Après avoir obtenu son Abitur l'an dernier, il a maintenant été confirmé quel parcours d'études la princesse Alexia des Pays-Bas (19) a choisi. La deuxième fille aînée du roi Willem-Alexander (57) et de la reine Máxima (53) va suivre des études à Londres, où elle obtiendra un diplôme en Sciences sociales. Cela a été annoncé par le palais le 9 août.

Études à University College London

"Sa Royale Altesse la princesse Alexia des Pays-Bas débutera sa licence en Science & Ingénierie pour le changement social à la Faculté des sciences de l'ingénierie d'University College London en fin septembre", indique le site web du palais. Il poursuit : "Les études de la princesse seront considérées comme privées".

La princesse Alexia a obtenu son Abitur à l'United World College of the Atlantic au Pays de Galles à l'été 2023. Dans cette école prestigieuse, elle a partagé des classes avec la princesse espagnole Leonor (18), fille du roi Felipe VI d'Espagne (56) et de la reine Letizia (51). Après avoir réussi ses études, Alexia a pris une année sabbatique, voyageant à travers le monde et essayant différents métiers, selon les rapports des médias.

La sœur cadette d'Alexia, la princesse Ariane (17), fréquente actuellement l'United World College Adriatic, une école privée en Italie. Entre-temps, la princesse héritière Amalia (20) étudie la politique, la psychologie, le droit et l'économie à Amsterdam. Elle a passé l'année académique précédente à Madrid.

Compte tenu de l'intérêt d'Alexia pour les questions sociales, sa décision d'étudier les Sciences sociales dans une université renommée comme Londres est probablement motivée par son désir de contribuer positivement à la société.

Malgré sa nouvelle poursuite d'études en Sciences sociales, les expériences antérieures de la princesse Alexia dans différents domaines pendant son année sabbatique pourraient influencer grandement sa perspective et ses futurs engagements liés au changement social.

