Elle s'est excusée d'avoir agressé verbalement un juge olympique, mais les questions sur la conduite de la "Dame de fer" du plongeon chinois demeurent.

Mais les scènes qui se sont déroulées après la finale de la plate-forme masculine de 10 mètres à Tokyo l'année dernière ont "assombri" son expérience olympique pendant un certain temps, dit Wright.

Elles ont également conduit à une plainte officielle déposée par Diving New Zealand et Wright contre Zhou Jihong - un vice-président de l'organisme directeur des sports aquatiques, la FINA, et l'une des personnalités les plus influentes du monde du plongeon - pour harcèlement et abus.

Zhou, surnommée la "Dame de fer" du plongeon chinois, aurait lancé une tirade verbale à Wright à la fin de l'épreuve de la plate-forme de 10 m pour avoir souligné l'importance des plongeurs chinois.

"Elle était sur le bord de la piscine et me criait dessus - c'était certainement l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie", a déclaré Wright à CNN Sport.

Zhou a ensuite été condamnée par un comité d'éthique de la FINA à écrire une lettre d'excuses à Wright.

Cependant, certains membres de la communauté du plongeon considèrent les actions de Zhou aux Jeux olympiques comme un point d'ignition dans un ensemble plus large de comportements qu'ils jugent préjudiciables à ce sport.

L'un d'entre eux est le Néo-Zélandais Simon Latimer, ancien plongeur et juge, aujourd'hui membre du Comité technique de la FINA pour le plongeon (TDC).

À la suite de l'incident survenu aux Jeux olympiques, Latimer a envoyé en décembre une plainte au directeur exécutif de la FINA, Brent Nowicki, dans laquelle il détaille le "comportement contraire à l'éthique" présumé de Zhou qui, selon lui, remonte à plusieurs années et "compromet l'intégrité à la fois du plongeon et de la FINA".

Ce document contient des allégations selon lesquelles Zhou a régulièrement entraîné des plongeurs chinois lors d'événements majeurs - y compris les Jeux olympiques de Tokyo - et a manipulé les jurys afin d'avantager les athlètes chinois.

Zhou ne s'est pas exprimé publiquement sur ces allégations. CNN a contacté l'Administration générale du sport de Chine et l'Association chinoise de natation pour obtenir une réponse de Zhou, mais n'a pas reçu de réponse.

La plainte de M. Latimer porte également sur les événements qui ont suivi la finale de la plate-forme masculine de 10 m l'année dernière, un incident dont il dit avoir été témoin et qu'il décrit comme un "débordement personnel" de la part de M. Zhou à l'égard de M. Wright.

"En déposant cette plainte, nous voulons nous assurer qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais", explique Latimer à CNN Sport. "Il y a beaucoup de choses à prendre en compte concernant le bien-être des athlètes, mais nous devons aussi prendre en compte le bien-être des officiels.

La finale s'est achevée sur les médailles d'or et d'argent des plongeurs chinois Cao Yuan et Yang Jian, et sur la médaille de bronze du Britannique Tom Daley.

Wright s'est alors approchée de Zhou pour le féliciter du succès de la Chine, mais elle a dû faire face à un barrage d'insultes et d'allégations selon lesquelles elle n'avait pas jugé les athlètes chinois à leur juste valeur et les avait mis en valeur.

"J'ai simplement dit que j'étais désolée que vous vous sentiez comme ça, je suis partie et j'ai fini par pleurer dans les toilettes, ce qui n'est certainement pas la façon dont vous voulez terminer votre premier événement des Jeux olympiques", déclare Wright.

"C'était assez traumatisant pour moi, pour être honnête, surtout quand on sait que tout le monde sait qu'elle est la vice-présidente de la FINA.

Wright a été quelque peu consolée par le soutien qu'elle a reçu d'autres officiels du plongeon, qui, selon elle, étaient d'accord avec la façon dont elle avait noté les athlètes dans la compétition.

En outre, l'évaluateur indépendant de l'événement - chargé de contrôler les notes attribuées par le jury - avait approuvé ses notes à deux reprises, lorsqu'elle avait attribué à un plongeur chinois des notes inférieures à celles de ses pairs.

Dans une épreuve de plongeon, les juges du jury attribuent à chaque plongeon une note allant de zéro à 10. Chaque épreuve de la FINA dispose d'un évaluateur qui visionne les reprises des plongeons, vérifie qu'il n'y a pas de parti pris dans le jugement et évalue les notes attribuées par les juges.

Pourquoi suis-je dans ce sport ?

Mme Wright explique qu'elle n'avait aucun intérêt à déposer une "plainte personnelle" ou à exercer des "représailles" contre M. Zhou, mais qu'elle était également consciente de ce qui pourrait se produire si aucune enquête n'était ouverte par les autorités chargées de la plongée.

Elle pense que Zhou aurait le pouvoir et l'influence nécessaires pour l'exclure des jurys.

"En fin de compte, je pense que ma plus grande question était : pourquoi suis-je dans ce sport et pourquoi suis-je ici ? explique Wright.

"J'ai senti qu'il était important que nous fassions ce qu'il y a de mieux pour le sport du plongeon, que cela reste juste, parce que c'est pour cela que je suis ici en tant que juge : que je classe ces plongeurs dans l'ordre dans lequel ils devraient être classés.

En novembre, le comité d'éthique de la FINA a ordonné à Zhou de s'excuser officiellement auprès de Wright et de Diving New Zealand pour l'incident.

Wright dit avoir reçu la lettre d'excuses, l'avoir "appréciée", mais "ne pas avoir eu l'impression qu'il s'agissait de quelque chose de personnel" étant donné que Zhou avait reçu l'ordre de l'envoyer.

Le panel a également décidé que seuls les membres du CDT devraient être autorisés à se rendre sur le bord de la piscine pendant les compétitions et que le poste de liaison du bureau de Zhou - traditionnellement chargé de transmettre les points de vue du CDT au bureau de la FINA - crée "confusion, conflit et discorde" et "devrait être supprimé".

Dans sa plainte, qui a été transmise à CNN Sport, M. Latimer affirme que Mme Zhou a entraîné des athlètes chinois lors de compétitions internationales de plongeon, notamment les championnats du monde de la FINA, les séries mondiales de plongeon et les Jeux olympiques, alors que son rôle exigeait qu'elle soit neutre.

"C'est absolument contraire à l'éthique... si vous entraînez des plongeurs de votre propre pays, je ne vois pas comment vous pourriez être considéré comme une partie neutre", a déclaré M. Latimer.

"Je ne vois pas non plus d'autre sport dans lequel un vice-président serait présent sur le pont de la piscine pour entraîner et s'intéresser aussi ouvertement à la procédure.

Depuis les Jeux olympiques, des vidéos ont été diffusées montrant Zhou en train d'entraîner des plongeurs chinois lors des Jeux, tandis qu'un autre membre du CDT, Colleen Huffman, affirme avoir vu Zhou entraîner lors d'autres événements internationaux.

"Souvent, elle est très subtile, mais il est évident qu'aux Jeux olympiques, elle ne l'était pas du tout", explique Colleen Huffman à CNN Sport.

"Le fait qu'elle occupe son poste et qu'elle soit entraîneur constitue un énorme conflit d'intérêts. C'est une chose qu'elle aide à la maison avec l'équipe nationale, mais c'en est une autre qu'elle entraîne activement un athlète lors d'un événement majeur de la FINA alors qu'elle est l'agent de liaison du Bureau.

Dans une déclaration envoyée à CNN Sport, Dominique Philippopoulos, membre du CDT, a indiqué qu'elle avait demandé à deux reprises d'entraîner des plongeurs de son pays natal, l'Afrique du Sud, lors d'événements internationaux, mais qu'à chaque fois, les responsables de la FINA avaient rejeté sa demande au motif qu'il s'agissait d'un conflit d'intérêts.

Et ce, bien qu'elle vienne d'un pays où le sport du plongeon est peu développé et où les obstacles sont nombreux.

Selon Philippopoulos, la fédération sud-africaine de plongée dispose de ressources limitées et peine à financer les voyages à l'étranger et à couvrir le coût des entraîneurs.

Pourquoi n'aimez-vous pas la Chine ?

Une troisième allégation faite par Latimer dans sa plainte est que Zhou a délibérément manipulé les jurys dans une tentative apparente d'avantager les plongeurs chinois.

"Deux juges m'ont confidentiellement fait savoir qu'ils pensaient être régulièrement écartés des finales pour être punis de ne pas avoir jugé les plongeurs chinois aussi favorablement que Zhou Jihong le souhaitait", écrit-il.

"Un juge m'a informé que Zhou Jihong s'était approché de lui lors d'une épreuve de la Coupe du monde en 2018 et lui avait demandé pourquoi il n'aimait pas la Chine.

Selon Latimer, Zhou a "une influence substantielle" lorsqu'il s'agit de décider quels juges sont choisis pour officier lors des compétitions.

Il cite sa propre expérience en tant que juge aux Jeux olympiques de Rio en 2016, avant lesquels il affirme avoir obtenu la note d'évaluation cumulative la plus élevée de la part des évaluateurs parmi les juges internationaux en 2015-2016.

Mais il affirme dans sa plainte qu'il est "tombé en disgrâce" en tant que juge pendant les Jeux olympiques et qu'il n'a été réintégré pour la finale de la plate-forme masculine que lorsque des membres de la Commission du CDT ont "convaincu Zhou Jihong" de le nommer à nouveau.

"Ce qui me préoccupe, ainsi que d'autres, c'est que les juges nommés pour les finales ne sont pas toujours ceux qui semblent être les mieux évalués", déclare M. Latimer.

"Il y a certainement un écart entre les juges très bien évalués et ceux qui sont très peu nommés.

Les gens ont la trouille au ventre

Depuis qu'il a déposé sa plainte, Latimer dit avoir reçu une réponse de la FINA disant que l'instance dirigeante ne se penchera pas sur les questions qu'il a soulevées car elles ont déjà été examinées dans le cadre de la plainte précédente déposée par Wright et Diving New Zealand.

Cependant, les allégations concernant la manipulation des jurys par Zhou et le coaching pendant les épreuves n'ont pas été directement mentionnées dans la réponse du panel d'éthique à la plainte initiale.

Selon Latimer, ces questions sont "balayées sous le tapis" par la FINA.

Dans une déclaration envoyée à CNN, la FINA a déclaré : "Les rapports concernant Mme Jihong Zhou ont fait l'objet d'une enquête approfondie par un panel indépendant qui a entendu des témoins et a pris une décision qui est publiquement disponible sur le site Internet de la FINA.

"Le panel indépendant a conclu qu'il n'y avait aucune preuve suggérant que les résultats de la compétition avaient été affectés de quelque manière que ce soit et, à notre connaissance, aucune autre allégation formelle n'a été faite au-delà de ce qui a été décidé précédemment par le panel indépendant.

"En tout temps, la préoccupation première de la FINA est le bien-être de la communauté aquatique et la garantie de l'intégrité de nos compétitions.

Latimer qualifie l'incident entre Zhou et Wright aux Jeux olympiques de "moment décisif" pour lui - le moment où il a décidé de soutenir la plainte de la fédération néo-zélandaise et de parler ensuite publiquement du comportement de Zhou et de ses inquiétudes pour l'intégrité du sport.

"Je suis bien conscient qu'avec cette procédure de dénonciation, je pourrais perdre mon poste au sein du Comité technique", déclare-t-il.

"Nous avons des élections dans deux mois à Budapest [lors des championnats du monde, qui débutent le 17 juin]. Mais pour moi, il est plus important de faire aboutir cette plainte et d'obtenir des mesures que de conserver mon poste au sein du comité, même si j'aimerais évidemment rester au sein du comité et faire partie du processus pour veiller à ce que ce genre de comportement ne se poursuive pas.

Selon Latimer, les allégations contre Zhou ont été lentes à émerger en raison de son statut influent dans le sport.

La "Dame de fer" du plongeon chinois, Zhou est devenue la première médaillée d'or olympique du pays en 1984.

Elle a ensuite été le fer de lance de la domination de la Chine en matière de plongeon, entraînant l'équipe nationale de 1990 à 1997. Aujourd'hui, elle est non seulement vice-présidente de la FINA, mais aussi présidente de l'Association chinoise de natation.

"Les gens ont une peur bleue, ils sont pétrifiés à l'idée de faire des vagues et de perdre leur position", explique Latimer.

Huffman, quant à elle, dit craindre pour l'avenir du sport et la difficulté potentielle d'attirer de nouveaux juges compte tenu du comportement présumé de Zhou.

"Les gens ne voudront plus juger. Ils ne voudront tout simplement pas", ajoute-t-elle.

"Nous avons déjà du mal à trouver des juges, en particulier dans la région de l'Amérique du Sud. Tous les juges de cette région vieillissent et les nouveaux venus entendent des choses désagréables à son sujet, à quel point elle est méchante et intimidante. Qui a envie de vivre cela ?

Quant à Wright, elle attend avec optimisme ses prochains engagements de juge, sans se laisser décourager par ce qui s'est passé aux Jeux olympiques. Elle est en ligne pour arbitrer les Championnats du monde en juin et les Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre, en juillet.

Zhou sera probablement présente aux Championnats du monde, mais cela ne l'inquiète pas outre mesure.

"Ce qui est du passé est du passé", dit Wright. "Je crois vraiment que j'ai choisi le pardon, que j'ai choisi d'aller de l'avant et de continuer à faire ce que j'aime.

Le bureau de CNN à Pékin a contribué au reportage.

Source: edition.cnn.com