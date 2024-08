- Elle se remet d'un accident de vélo à Olympia.

Ne vous pressez pas : Nina Dobrev (35 ans) prend sa récupération en petits pas. En mai, l'étoile de "Vampire Diaries" s'est fracturé le genou gauche dans un accident de moto. Dans une mise à jour de sa récupération à "Entertainment Weekly" et au magazine "People**", elle signale des progrès, mais dit aussi : "Nous avons encore un long chemin à parcourir." Pour se changer les idées, elle a récemment visité les Jeux Olympiques à Paris - naturellement, avec son partenaire de vie et triple champion olympique Shaun White (37 ans).

La première sortie en moto tout-terrain se retourne contre elle

Née en Bulgarie, Dobrev est elle-même très sportive. Et depuis qu'elle est liée au triple champion olympique de snowboard, le sport fait probablement encore plus partie de sa routine quotidienne. Alors en mai, elle s'est aventurée sur un terrain sportif qu'elle aurait dû éviter. Elle a sauté sur une moto tout-terrain et a subi une fracture du poignet et du genou. "J'ai perdu le contrôle en faisant un wheeling, j'ai donné trop de gaz et j'ai atterri sur ma jambe gauche. Ensuite, la jambe s'est simplement cassée au genou." Les ligaments croisés antérieurs et le ménisque de Dobrev ont été déchirés, et elle a commencé une phase de rééducation de plusieurs mois.

"Nous avons encore un long chemin à parcourir"

Elle récupère maintenant des conséquences de l'accident depuis plus de trois mois et demi. "Je pense que je me débrouille plutôt bien", a déclaré Dobrev au magazine "People" mercredi. "Je suis un peu en avance sur le calendrier de guérison, mais c'est toujours un processus très long." Ses médecins sont "très surpris" de ses progrès pour l'instant. En même temps, elle n'avait pas réalisé que la récupération pouvait prendre jusqu'à un an : "Nous avons encore un long chemin à parcourir", a-t-elle déclaré. "Et souvent, les gens se blessent à nouveau à ce stade du processus de récupération parce qu'ils se sentent bien. Et puis ils commencent à faire des choses normales. Je dois me rappeler que je suis toujours en rééducation et que j'ai encore un peu de temps devant moi."

Une escapade de rééducation avec Shaun White à Paris

Avec de telles perspectives, un peu de changement de rythme fait du bien, Dobrev et son partenaire Shaun White ont dû le penser. Alors, l'actrice star et l'athlète mégastar ont fait leurs valises et leurs béquilles pour regarder certaines compétitions aux Jeux Olympiques à Paris. Parmi les nombreuses célébrités actuellement à Olympia, le couple qui est ensemble depuis 2020 a également été repéré. Naturellement, Dobrev, qui est toujours handicapée, a également atteint ses limites ici et a dû compter sur Shaun White, le gentleman : "À Paris, de nombreuses rues sont fermées pour les Jeux Olympiques. Alors, vous devez marcher d'un

