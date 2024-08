- Elle renonce officiellement à utiliser le nom de famille "Pitt".

Maintenant que c'est officiellement documenté : Shiloh Jolie-Pitt, la fille de 18 ans d'Angelina Jolie, 49 ans, et Brad Pitt, 60 ans, a obtenu l'autorisation de supprimer "Pitt" de son nom de famille. TMZ a rapporté la nouvelle en citant de nouveaux documents judiciaires. Previously, Shiloh was known as Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.

Trois jours après avoir célébré son 18ème anniversaire en mai, Shiloh a soumis sa demande de changement de nom aux autorités. En juillet, elle a rendu publiques ses intentions en plaçant une annonce dans le Los Angeles Times, déclarant son désintérêt pour porter le nom de famille "Pitt". Sur son Instagram privé, elle était déjà identifiée comme Shi Jolie. Une danseuse active, Shiloh va avoir 19 ans dans quelques jours.

Selon le magazine People, Brad Pitt a été informé et a exprimé son mécontentement lorsqu'il a appris la demande formelle de changement de nom de Shiloh en juin.

Des liens tendus avec la figure paternelle ?

Brad Pitt et Angelina Jolie ont six enfants : Maddox (22), Zahara (19) et Pax (20), qui ont été adoptés, tandis que Shiloh et les jumeaux Knox et Vivienne (16) sont leurs enfants biologiques. Jolie et Pitt se sont rencontrés sur le tournage de "Mr. & Mrs. Smith" en 2005, se sont mariés en France en 2014 après une demande en mariage en 2012, et ont déposé une demande de divorce en septembre 2016. Leurs disputes légales continuent encore aujourd'hui, notamment des questions concernant leur ancienne vigne partagée dans le sud de la France.

Shiloh n'est pas le seul enfant du couple séparé à manifester son allégeance envers leur mère. En novembre 2023, Zahara a été identifiée comme "Zahara Marley Jolie" à son université. En mai 2024, Vivienne a été reconnue comme "Vivienne Jolie" dans un programme de spectacle de Broadway. Les rapports suggèrent également que Maddox et Pax n'ont aucun contact avec Brad Pitt.

Malgré le désaccord de son père, Shiloh Jolie continue d'exprimer son désir d'indépendance, chantant souvent avec confiance "♪ Je vais être une star ♪" sur ses plateformes de médias sociaux privées. La chanson devient son hymne, symbolisant ses aspirations et sa détermination à se forger sa propre identité.

