- Elle reçoit un doctorat honorifique

Jamie Lee Curtis (65 ans) est maintenant docteure Jamie Lee Curtis : L'Institut d'art cinématographique américain lui a décerné un doctorat honoris causa. Lors de l'événement du 10 août au TCL Chinese Theatre à Hollywood, Curtis était également la conférencière principale.

"Je suis une sous-acheveuse"

"Je ne devrais pas être ici si l'on regarde mon CV", a déclaré la sexagénaire lors de son discours, selon "Variety". "Je suis une sous-acheveuse qui vient de recevoir cet honneur incroyable". Une auto-évaluation humble en effet, car Curtis, qui a remporté son premier Oscar en 2023 pour "Everything Everywhere All at Once" et a reçu de nombreux autres prix, est l'une des actrices les plus célèbres d'Hollywood. Sa filmographie comprend la série "Halloween", "Freaky Friday" (2003), "Knives Out" (2019) ou encore "A Fish Called Wanda" (1988).

Curtis a poursuivi : "Je suis l'incarnation de la sous-acheveuse qui a réussi pour vous, les diplômés. Je suis une artiste, je peux le dire aujourd'hui. Je ne pouvais pas le dire quand j'avais 19 ans et que je ne savais pas ce que je voulais faire". Elle est devenue actrice par hasard, et ses parents également. Elle a conseillé aux diplômés de "rester ouvert, libre, engagé et absolutely enthusiastic. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ne pensez pas que vous méritez plus que ce que vous avez. Battez-vous pour ça, travaillez pour ça. Sauvez l'univers, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse tous, merci."

