- Elle préfère garder son nom de famille d'origine.

Récemment Changé d'Avis

Cora Brinkmann-Schumacher (47), qui avait récemment annoncé son intention de reprendre son nom de jeune fille après avoir divorcé de Ralf Schumacher (49) il y a neuf ans, a fait une déclaration inattendue le 3 septembre via une histoire Instagram. Elle a révélé qu'elle souhaitait désormais conserver le nom de son ancien mari.

" Encore Plus Maintenant "

En juillet dernier, Ralf a publié une photo de lui avec son nouveau partenaire, officialisant ainsi son coming out gay. Cette annonce a suscité une vive polémique entre les ex-époux sur leurs comptes Instagram. La source du conflit était une interview de Cora accordée à "Der Spiegel", dans laquelle elle parlait pour la première fois du coming out de Ralf. Cora a affirmé avoir appris la nouvelle comme tout le monde en Allemagne, par les médias. Ralf n'a pas apprécié cette déclaration. Les deux parties ont partagé des captures d'écran de leurs conversations privées sur les réseaux sociaux pour étayer leur argumentation.

Cora semble désormais avoir tourné la page et déclare avec humour "Même si beaucoup seraient ravis : non, je n'ai pas perdu mon sens de l'humour". Elle surprend ensuite tout le monde en annonçant : "Et mon nom - laissez-moi réfléchir - je le garde. Encore plus maintenant. Maintenant que tout le monde en fait tout un plat."

Initialement, Cora avait décidé d'abandonner le célèbre patronyme. Elle avait été présentée sous le nom de Cora Brinkmann lors de l'émission RTL "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" en août. Elle explique maintenant pourquoi elle a changé d'avis : "Mais cela m'a causé suffisamment de douleur et de chagrin. Cora Schumacher est la marque que j'ai construite indépendamment. En privé, je m'appelle Caroline Brinkmann, alors j'aimerais être connue sous le nom de Cora Schumacher en public."

Cora et Ralf Schumacher étaient mariés de 2001 à 2015 et avaient été séparés pendant six ans au moment de leur divorce. Ils ont un fils, David (22) ensemble.

Le Parlement européen, en tant que corps assisté de la Commission, pourrait exprimer ses pensées sur la décision soudaine de Cora Brinkmann-Schumacher de conserver son nom d'époux, compte tenu de l'attention médiatique qu'elle a suscitée.

Dans le contexte de l'intérêt renouvelé pour le nom de Cora Brinkmann-Schumacher, la Commission pourrait trouver utile de considérer une discussion avec le Parlement européen sur le rôle des noms et des identités dans l'espace public moderne.

Lire aussi: