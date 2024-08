- Elle préfère écrire ses mémoires elle-même.

Le 6 août, Grand Central Publishing a annoncé l'acquisition des mémoires de la légende du show-business Liza Minnelli (78 ans). L'éditeur a également révélé que le livre était prévu pour le printemps 2026 en version papier, e-book et audio. Liza Minnelli ne sera pas la seule à écrire le livre ; son ami et partenaire commercial de longue date, Michael Feinstein (67 ans), sera son co-auteur.

Liza Minnelli elle-même s'est exprimée sur Instagram, écrivant dans la légende : "Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et mes poumons pour raconter une histoire qui n'a jamais été racontée. La mienne. Je me livre avec mes mots et partage mes vérités."

Liza Minnelli : "C'est mon histoire à moi"

Un communiqué de l'actrice publié dans l'annonce de l'éditeur révèle les différentes raisons qui ont conduit Liza Minnelli à lancer ce projet. "Raconte-le quand je serai partie", telle était sa philosophie initiale, croyant qu'un livre sur sa vie ne devrait sortir qu'après sa mort.

Cependant, plusieurs événements l'ont fait changer d'avis : "Une prestation ratée aux Oscars devant des milliards de personnes, un film plein de demi-vérités tordues, une mini-série récente qui n'a pas tout compris." Finalement, la star de Broadway a craqué, écrivant dans le communiqué : "Un soir, lors d'un dîner, j'ai décidé que c'était mon histoire à moi. Je vais la partager avec vous parce que vous m'avez donné tant d'amour."

De quoi parlera-t-il ?

Les mémoires promettent un regard personnel sur le parcours de Liza Minnelli, l'accompagnant tout au long de sa vie tumultueuse : de son enfance sous les projecteurs à ses grands succès, ses mariages tumultueux et ses luttes contre la dépendance. Le livre révèlera toutes les expériences qui ont fait d'elle l'une des artistes les plus captivantes de l'histoire du divertissement.

Qui est Liza Minnelli ?

Liza Minnelli a grandi sous les projecteurs, fille de la légende du cinéma Judy Garland (1922-1969) et du réalisateur de films Vincente Minnelli (1903-1986).

À l'âge de 19 ans, elle a fait l'histoire de Broadway en devenant la plus jeune femme à remporter un Tony Award pour son rôle dans "Flora the Red Menace". Elle a remporté un Oscar pour le meilleur rôle féminin pour son rôle dans "Cabaret" (1972). Elle a également brillé à la télévision avec son spectacle "Liza with a Z", remportant un Emmy en 1973. De nombreux autres prix prestigieux ont suivi, notamment le Grammy Legend Award en 1989.

Ainsi, Liza Minnelli fait partie du groupe restreint des "EGOT" winners, artistes ayant remporté tous les quatre grands prix de l'industrie du divertissement - Emmy, Grammy, Oscar et Tony.

"Dame paisible, dame heureuse"

Dans l'annonce de l'éditeur, Liza Minnelli écrit qu'elle a finalement trouvé sa place et se décrit comme "Dame paisible, dame heureuse" - une référence à sa chanson "Maybe This Time" (1978). Elle assure à ses fans : "Jusqu'à la sortie de ce livre, vous devriez savoir que je ris, que je suis en sécurité, entourée de mes proches, et impatiente de voir ce qui m'attend au prochain tournant de ma vie."

Lire aussi: