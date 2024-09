- Elle participe à l'adaptation américaine de "Dance Today".

Va-t-elle danser sur "Jailhouse Blues" ? Il semble que la fraudeuse Anna Sorokin (33 ans), précédemment condamnée, soit sur le point de rejoindre "Dancing With The Stars", la version américaine de "Let's Dance". Selon les informations du New York Post, Sorokin a obtenu l'autorisation de participer à la saison 33 à venir de l'émission, malgré son assignation à résidence judiciaire à New York. Bien qu'elle ne soit pas autorisée à quitter la ville, son porte-parole a confirmé que son bracelet électronique ne limitait sa mouvement qu'à un rayon de 70 miles (112 kilomètres) de son appartement. Cependant, l'émission est enregistrée à Los Angeles, ce qui crée une distance d'environ 2 800 miles entre les deux lieux. Les détails des dispositions spéciales pour son apparition à la télévision n'ont pas encore été révélés, mais elle sera tenue de porter un bracelet électronique pendant ses apparitions pour prévenir tout mouvement non autorisé.

La tricheuse de Soho sur la piste de danse

Sorokin a été arrêtée en 2017 et condamnée à une peine minimale de quatre ans de prison en 2019 pour ses activités frauduleuses. Elle s'était fait passer pour une riche héritière allemande nommée Anna Delvey et avait réussi à s'introduire dans les cercles sociaux élitistes de New York, obtenant des services et des articles d'une valeur supérieure à 200 000 dollars. Cela lui a valu le surnom de "Soho Trickster". Récemment, elle était en détention en raison d'un visa expiré.

Les activités frauduleuses de Sorokin ont attiré l'attention du public après la sortie de la série Netflix "Inventing Anna". Cette mini-série en neuf épisodes, diffusée sur la plateforme de streaming en février 2022, offre une représentation dramatisée des combines de Sorokin. L'actrice Julia Garner (28 ans) incarne Sorokin/Delvey dans la série Netflix, qui est adaptée de l'article de la journaliste Jessica Pressler "How Anna Delvey Duped New York's Party People".

