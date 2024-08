- Elle ose se montrer au grand public.

Giulia Sarkozy (12), fille de l'ancien président français Nicolas Sarkozy (69) et de la chanteuse franco-italienne Carla Bruni (56), fait son entrée dans le monde public. La jeune fille de 12 ans a rendu son profil Instagram public ce week-end et met en avant sa grande passion : les chevaux.

Les chevaux, la grande passion de Giulia Sarkozy

Jusqu'à présent, la jeune adolescente a été tenue à l'écart du public et des projecteurs par ses parents. Cependant, Giulia Sarkozy semble avoir de grands projets et semble vouloir devenir une influenceuse équestre. Sa page Instagram compte déjà près de 8 000 abonnés. Son premier post sur le réseau social date de juin 2023.

La jeune fille de 12 ans possède deux chevaux nommés Valentine du delta et Finola. Grâce à ses publications, elle donne un aperçu de sa routine d'entraînement quotidienne en tant que cavalière et de sa participation à des compétitions. Elle travaille également, comme il se doit pour une influenceuse, avec une marque de chevaux connue et partage des codes de réduction avec ses abonnés pour des produits de soins pour chevaux et plus encore.

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni sont mariés depuis février 2008. Ils ont eu leur fille Giulia ensemble en 2011. Sarkozy a également trois fils, Pierre (38), Jean (37) et Louis (27), de ses deux mariages précédents.

Giulia Sarkozy a passé son week-end à partager ses activités liées aux chevaux sur son compte Instagram récemment rendu public. Après le week-end, son nombre d'abonnés Instagram a augmenté de manière significative.

