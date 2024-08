- Elle obtient un rôle en collaborant avec Tom Cruise.

L'actrice allemande Sandra Hüller (46), connue pour ses rôles dans "Anatomie d'une chute" et "La Zone d'intérêt", a également gagné en reconnaissance à Hollywood. Elle a été nommée pour l'Oscar de la meilleure actrice aux dernières cérémonies des Academy Awards et des Golden Globes pour son rôle dans le thriller juridique de Justine Triet (46). Selon "Deadline", elle vient de décrocher un rôle dans une production de premier plan. Cette fois, elle rejoint le nouveau film sans titre d'Alejandro G. Iñárritu (61), où Tom Cruise (62) est également à l'affiche et à la production.

Selon le rapport, Sandra Hüller rejoint une distribution impressionnante pour le prochain film d'Iñárritu. Tom Cruise sert à la fois de producteur et d'acteur principal. Outre lui, la distribution comprend des vétérans comme John Goodman (72), Jesse Plemons (36), Michael Stuhlbarg (56), et la nouvelle venue australienne Sophie Wilde (26), qui a récemment attiré l'attention avec sa performance dans "Talk to Me". Riz Ahmed (41) est en pourparlers pour un rôle.

Projet de film inconnu

Nous n'avons pas encore beaucoup de détails sur ce film réunissant des stars. Selon "Deadline", il tourne autour de "l'homme le plus puissant de la terre" qui se lance dans une course folle pour prouver qu'il est le dernier sauveur de la civilisation. Cependant, il semble jouer un rôle significatif dans sa possible fin.

Travailler avec Alejandro G. Iñárritu est une opportunité attrayante pour les acteurs de premier plan. En tant que réalisateur de films acclamés par la critique comme "Birdman", "The Revenant" et "Babel", il détient quatre Oscars et de nombreux autres prix. Ses acteurs principaux reçoivent également des éloges, souvent avec des victoires ou des nominations aux Oscars. Leonardo DiCaprio (49) a enfin remporté son premier Oscar pour "The Revenant" en 2016, tandis que Michael Keaton (72) a été nommé pour "Birdman" l'année précédente.



