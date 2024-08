- Elle ne l'a pas vu depuis des semaines.

Des rumeurs circulent depuis des semaines selon lesquelles Jennifer Lopez (55 ans) et Ben Affleck (51 ans) rencontrent des problèmes conjugaux majeurs et seraient au bord du divorce. Maintenant, une source proche du magazine américain "People" révèle que le couple ne s'est pas vu depuis des semaines. Malgré cela, Lopez passe un été relativement agréable, selon la source.

La source indique que Lopez "n'a pas vu Ben depuis des semaines". Le couple semble se préparer à des avenirs séparés, Lopez cherchant une nouvelle maison pour repartir de zéro. Malgré la séparation présumée, la chanteuse ne se laisse pas abattre. "Considérant tout ce qui s'est passé, Jennifer passe un bon été", déclare la source anonyme. Pendant une pause, elle a profité de moments de qualité avec ses enfants, sa famille et ses amis, et a pu se concentrer sur ce qui vientnext. Lopez "conserve toujours une attitude positive, même quand les choses ne sont pas parfaites".

Entre-temps, des rapports indiquent que Lopez cherche de potentielles nouvelles maisons à Los Angeles. Affleck, selon la presse américaine, a déjà trouvé un nouvel endroit. Coïncidence ou non, il a signé l'acte d'achat le jour du 55e anniversaire de sa femme, qu'il n'a pas passé avec elle. Il y a eu Previously des rapports selon lesquels le couple veut vendre leur villa commune.

Le site de potins américain "TMZ" a récemment rapporté, selon des sources proches de l'affaire, que l'acteur et sa femme ne se parlent pas - ni en personne ni au téléphone. Leur relation semble tendue, ce qui retarderait un divorce rapide. Selon le rapport, aucune des deux parties n'a encore engagé d'avocats en divorce, leurs gestionnaires d'affaires s'occupant des aspects financiers. Une fois qu'ils auront conclu un accord, les documents pertinents seront soumis au tribunal. Le "Daily Mail" a rapporté quelques jours plus tôt que les papiers étaient "prêts mais pas encore déposés", le couple attendant le bon moment.

Les spéculations sur leur crise conjugale présumée circulent depuis des mois. Le couple était ensemble de 2002 à 2004 mais s'est séparé. Ils se sont remis ensemble en 2021 et se sont mariés à l'été 2022. Lopez a amené ses jumeaux Emme et Max de son précédent mariage avec Marc Anthony (55 ans) dans cette relation revenue. Affleck a trois enfants - Violet, Fin et Samuel - avec son ex-femme Jennifer Garner (52 ans).

Malgré les rumeurs persistantes de problèmes conjugaux, les amis et la famille de Lopez rapportent qu'elle conserve une attitude positive, se concentrant sur sa vie personnelle et passant du temps de qualité avec ses enfants. Cependant, la perspective d'une séparation a conduit à des rapports selon lesquels Lopez explore de nouvelles options immobilières à Los Angeles, tandis qu'Affleck aurait déjà emménagé dans un nouveau logement.

Lire aussi: