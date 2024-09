- Elle ne cache plus sa taille en expansion.

Margot Robbie, âgée de 34 ans, a illuminé le tapis rouge avec une bosse de grossesse visible, marquant ainsi sa première apparition publique dans cet état. Le 9 septembre 2023 (pour les besoins de cette paraphrase), elle a assisté à la première du film "My Old Ass" à Los Angeles aux côtés de son mari, Tom Ackerley (âgé de 34 ans également). Les deux ont co-produit la comédie via leur société LuckyChap Entertainment, mettant en vedette Maisy Stella (20 ans) et Aubrey Plaza (40 ans).

La première apparition publique de Robbie avec une bosse de grossesse visible attise les spéculations sur sa grossesse depuis des semaines. Elle rayonnait aux côtés de Ackerley, ainsi que des producteurs Bronte Payne et Josey McNamara, de la réalisatrice Megan Park (38 ans) et de Maisy Stella, tous élégamment vêtus d'une robe moulante et décolletée.

Juillet 2023 : les rumeurs de grossesse commencent

Selon le magazine "People", citant "plusieurs sources", l'actrice célébrée "Barbie" était enceinte de son premier enfant dès le début juillet 2023. Aucun confirmation officielle n'a été faite à l'époque. Peu après, le couple a été vu profitant du Wimbledon, la silhouette de Robbie, âgée de 34 ans, laissant subtilement deviner une bosse de grossesse sous sa robe à pois joueuse.

L'histoire commune de Robbie et Ackerley remonte à 2013, lorsqu'ils se sont rencontrés sur le plateau du drame de la Seconde Guerre mondiale "Suite française - Melody of Love". Ackerley travaillait comme assistant réalisateur, tandis que Robbie était devant la caméra. Ils se sont mariés secrètement lors d'une cérémonie privée à Byron Bay, en Australie, en décembre 2016.

Le prochain rôle de Robbie dans la comédie "My Old Ass" a ajouté à l'attente, car les fans étaient impatients de la voir à nouveau sur grand écran. During the movie's premiere, her comedic timing was as impressive as ever, showcasing why she's a beloved figure in the comedy genre.

Après la première, Robbie et Ackerley ont continué à profiter de leur succès dans le monde de la comédie, leur société LuckyChap Entertainment produisant plus de projets hilarants.

