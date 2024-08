Il y a environ un mois, Ralf Schumacher (49) a officiellement révélé sa relation avec un homme, célébrant ainsi son coming out. Les marques de soutien ont afflué de toutes parts, y compris de la part de son fils David (22) qui a donné sa bénédiction à la relation de son père. Son ex-femme Cora Schumacher (47) est restée silencieuse jusqu'à présent. Dans une interview récente accordée au magazine Spiegel, elle a parlé de ses sentiments pour la première fois.

"Je me sens obligée de corriger mon image publique", explique Cora Schumacher dans l'interview. "Tout comme M. Schumacher a le droit de faire son coming out. A-t-il seulement considéré les conséquences pour moi, ne serait-ce qu'un instant ?"

Elle affirme avoir appris la nouvelle "comme le reste de l'Allemagne" par les médias. Ce n'était pas facile pour elle que "soudain, toute l'Allemagne spéculait sur ma vie intime et mon bien-être", dit-elle en pleurant. Un préavis aurait été "un signe de respect". Il n'est pas clair si elle était surprise par la relation ou par l'annonce publique.

Selon Spiegel, Ralf Schumacher n'a pas souhaité commenter l'affaire. Ses avocats ont déclaré que les rapports sur les affaires de famille empiètent sur sa vie privée. L'allégation selon laquelle Cora n'aurait appris la relation de Ralf avec son partenaire Étienne qu'à travers le coming out public est fausse.

Déclarations contradictoires

Dans l'interview émotionnelle accordée à Spiegel, Cora Schumacher a également des mots positifs pour son ex-partenaire. Elle lui souhaite d'être heureux et est ravie que Ralf ait finalement trouvé sa voie et puisse assumer sa sexualité, dit-elle. Pour l'avenir, elle peut imaginer que "peut-être que nous trouverons notre chemin l'un vers l'autre en tant que famille recomposée". C'est ce qu'elle souhaite pour leur fils commun.

Mais elle ne sait pas comment gérer le fait que Ralf ne lui en ait pas parlé avant son coming out. "Parce qu'un coming out affecte également l'entourage, y compris l'ex-épouse avec laquelle on a un enfant", dit Cora Schumacher. "Et oui, j'aurais souhaité que Ralf m'inclue ou au moins m'informe."

Sa principale préoccupation maintenant est de maintenir sa crédibilité et sa réputation. Elle ne veut pas être accusée d'avoir "entré dans un mariage supposé factice ou avoir conclu un accord".

