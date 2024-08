Dans une discussion avec "People", l'actrice Alyson Hannigan, connue pour son rôle de Lily Aldrin dans "How I Met Your Mother", a révélé pourquoi elle n'avait pas regardé la série dérivée, "How I Met Your Father". Elle a admis que la nostalgie était la raison de son évitement. Lors d'une rencontre, sa co-vedette Cobie Smulders lui a montré des photos du plateau de la série dérivée, ce qui a malheureusement suscité certaines émotions. Hannigan a déclaré : "Je ne pense pas être prête à regarder ça pour le moment." Smulders, qui incarnait Robin Scherbatsky dans la série initiale, a réalisé un épisode pour la série dérivée.

Le mari d'Hannigan, Alexis Denisof (qui incarnait le présentateur télé Sandy Rivers), a également figuré dans la série dérivée, et Pamela Fryman, qui a réalisé de nombreux épisodes de "How I Met Your Mother", a dirigé de nombreux épisodes de la suite. Malgré son aveu qu'elle aurait probablement dû la regarder, Hannigan a révélé qu'elle n'avait pas pu se résoudre à le faire en raison de la nostalgie. "Regarder les photos du plateau m'a un peu rendue triste", a-t-elle confié.

La série dérivée, qui a suivi un format similaire à l'original mais n'a pas révélé l'identité du père titre, n'a duré que deux saisons. "How I Met Your Mother", qui a été diffusée pendant neuf saisons entre 2005 et 2014, a laissé un impact durable sur Hannigan. En avril, elle a rendu hommage à la finale de la série sur Instagram, qui marquait dix ans depuis son arrêt, en partageant une collection de photos de sitcom. Elle a déclaré : "Je n'arrive pas à croire que ça fait dix ans que la série s'est terminée."

Après avoir vu les photos du plateau de "How I Met Your Father", Hannigan a admis : "Je ne vais pas mentir, regarder

