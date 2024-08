- Elle était la chef de "A Boiler Bunch".

Evelin Matt, la créatrice de la célèbre émission de télévision DDR "Ein Kessel Buntes", nous a tristement quittés. Selon les informations rapportées par le modérateur Wolfgang Lippert à l'agence Deutsche Presse-Agentur, elle avait 89 ans. "Super Illu" avait déjà annoncé son décès. "Ein Kessel Buntes" était un programme de divertissement phare de la télévision DDR, avec Matt en tant que matriarche influente.

Lippert a exprimé sa tristesse en déclarant : "Le décès d'Evelin Matt me laisse dans une profonde tristesse." Dans son message à dpa, il l'a décrite comme une "personnalité très influente" dans sa vie. "Elle était mon scout, mon patron, ma confidente, et pendant des décennies, mon sage conseiller. Elle me manque vraiment !"

Lippert était l'un des présentateurs de "Ein Kessel Buntes", qui a été diffusé de 1972 à 1992, initialement sur la télévision DDR, puis sur ARD. Des invités célèbres de l'Ouest ont également participé à l'émission. Outre Lippert, les autres présentateurs étaient Dagmar Frederic et Helga Hahnemann, suivis de Karsten Speck sur ARD.

L'héritage d'Evelin Matt dans le divertissement

Evelin Matt a collaboré avec le producteur Günther Steinbacher pour présenter l'émission adorée du public dans leurs salons, en la montant au Friedrichstadtpalast de Berlin et dans d'autres grands lieux. Selon Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), elle n'était pas seulement la co-créatrice de "Ein Kessel Buntes", mais aussi de l'émission de Lippert "Glück muss man haben", diffusée de 1985 à 1997, initialement sur la télévision DDR, puis sur MDR. De plus, Matt a supervisé les émissions de Carmen Nebel et Carolin Reiber, selon RBB.

En 2022, Matt a déclaré au journal "Bild" que le titre de l'émission avait rencontré une forte opposition initially. "À l'époque, nous n'avions pas la télévision en couleurs. Les quatre premiers épisodes ont été diffusés en noir et blanc", a-t-elle expliqué. Des détails supplémentaires concernant son décès n'ont pas été fournis à ce moment-là.

Dagmar Frederic pleure la perte de Matt

Dagmar Frederic a exprimé sa tristesse à la suite du décès de Matt sur Facebook, en répondant au rapport de "Super Illu" avec : "Je vous envoie toutes mes pensées chaleureuses - j'en ai beaucoup - pour son dernier voyage."

Un spin-off de l'émission intitulé "Ein Kessel Buntes Spezial" continue toujours sur Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), avec Lippert en tant que présentateur.

Le décès d'Evelin Matt laisse le monde du divertissement rempli de chagrin et de tristesse. Son influence dépassait "Ein Kessel Buntes", car elle a également joué un rôle important dans la création de l'émission de Wolfgang Lippert "Glück muss man haben".

Lire aussi: