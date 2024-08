- Elle est une personne plus riche, je suis un érudit, qui écrit ses expériences avec Farin Holiday, comme l'exprime Jenny Elvers.

Ce week-end, "The Doctors" se produiront à nouveau à Berlin, mais cette fois-ci sur l'ancien site de l'aéroport Tempelhof, devant une foule estimée à 60 000 spectateurs. Et ce n'est pas pour une seule soirée, mais pour trois jours consécutifs.

Ce groupe légendaire, formé en 1982 et dirigé par les chirurgiens en chef Farin Urlaub et Bela B, ainsi que Dr. Rodrigo González depuis trois décennies, a dominé la scène rock allemande depuis longtemps. Il est donc étonnant qu'ils aient réussi à garder leur vie personnelle hors du regard public.

L'une des rares choses connues sur Bela B, alias Dirk Felsenheimer, est qu'il a un fils. En ce qui concerne Jan Vetter, alias Farin Urlaub, sa relation passée avec l'actrice Jenny Elvers était de notoriété publique il y a de nombreuses années.

Jenny Elvers : "Personne ne savait"

Dans un épisode à venir de l'émission de discussion NDR "Profond et clair", qui sera diffusé en septembre et actuellement disponible dans la médiathèque ARD, Elvers partage des détails intéressants sur sa relation avec le musicien. Selon elle, elle a rencontré le chanteur, huit ans son aîné, dans les années 80 alors qu'elle était encore lycéenne, âgée de 17 ou 18 ans. "Toujours dans les limites de la normalité", assure-t-elle. Urlaub était son "premier petit ami", reveals-t-elle, bien que leur relation de quatre ans soit restée secrète à l'époque : "Personne ne savait". Elle l'a rencontré "classiquement à un concert" lors de leur "Westerland" tour. Malgré les défis, ils ont réussi à rester en contact, en communiquant par un long téléphone orange et en s'écrivant des lettres.

Farin Urlaub a vécu avec la famille de Jenny Elvers

Elvers reveals également que lorsque "The Doctors" se sont séparés, Urlaub a emménagé dans sa chambre d'enfance. Le principal défi n'était pas la différence d'âge, mais leurs situations de vie très différentes : "J'étais à l'école, il était au sommet de sa carrière, fraîchement séparé du groupe. Il était millionnaire avec beaucoup de temps libre, j'étais étudiante. Et ce n'était pas à Berlin ou ailleurs, mais dans la lande de Lunebourg, à Amelinghausen, dans ma chambre d'enfance, avec mes parents, mon petit frère et ma grand-mère encore vivant dans la maison". Cette situation a duré quelques mois jusqu'à ce qu'Urlaub achète une maison à proximité, permettant à Elvers de quitter sa chambre d'enfance et d'emménager dans sa propre maison, marquant sa transition vers l'âge adulte.

Elvers n'a que des choses positives à dire sur Urlaub dans l'interview. Elle le décrit comme "bien lecteur, très intelligent", de qui elle a beaucoup appris. Elle confirme également qu'elle l'aimait profondément, ce qui est la raison pour laquelle leur relation est restée privée : "Je ne voulais jamais devenir célèbre grâce à un homme". Au début, elle se sentait insecurity à propos de ce qu'elle pouvait lui offrir, mais sa notoriété grandissante en tant que "Reine de la lande" l'a aidée à gagner en confiance.

Plus tard, Elvers est devenue célèbre dans des films comme "Knockin' on Heaven's Door" et "Knallhart" ou la série comique "Nikola", mais elle est également apparue dans divers reality shows. Parmi ses relations publiques après son divorce, il y a eu Dieter Bohlen, l'acteur Heiner Lauterbach et le rappeur Thomas D des Fantastic Four. Avec Alex Jolig, un participant de la première saison de "Big Brother", elle a son seul enfant, un fils né en 2001. Elle a été mariée une fois, de 2003 à 2014, à son ancien manager, Goetz Elbertzhagen.

