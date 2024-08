- Elle est reconnaissante à feu Richard Lugner.

Même si Richard Lugner (1932-2024) avait atteint l'âge de 91 ans, la mort de "Mörtel", comme il était affectueusement connu, a été une surprise pour beaucoup. Cela inclut Bahati Venus, qui a été en couple avec le constructeur autrichien et était alors tendrement appelée "Kolibri" par lui.

Certains ont peut-être pensé "que cela durerait toujours"

Les deux se connaissaient depuis environ onze ans. "Mais que cela arrive si soudainement était également un choc pour moi et très surprenant", a expliqué "Kolibri" dans une conversation avec "Krone.tv". Le défunt était "vraiment un phénix" dans sa capacité à rebondir. Les gens associaient Lugner à la joie de vivre "et aussi que cela durerait toujours". Mais même un Richard Lugner n'était hélas pas immortel, bien qu'il soit toujours présent dans les cœurs des gens. Savoir qu'il n'est plus là semble irréel.

Ce qu'elle admirait le plus chez lui, c'était qu'il "traîtait tout le monde à égalité". Dans son centre commercial "Lugner City" à Vienne, il y a des gens qui ont commencé avec des emplois plus simples et qui ont maintenant "un très bon travail parce qu'il était très ouvert d'esprit et croyait en ceux qui sont engagés". Même un diplôme ne comptait pas. "Il était l'exact opposé de prétentieux", a déclaré Bahati Venus. Elle lui est reconnaissante "pour tout ce qu'il était et ce que j'ai pu apprendre de lui". Lugner motivait tout le monde à "rechercher les étoiles" et à ne pas se soucier de ce que pensent les autres.

"Mausi" et "Spatzi" prennent également la parole

Les partenaires de Lugner recevaient souvent des surnoms d'animaux. Outre "Kolibri", ces dernières heures, "Mausi" et "Spatzi" ont également pris la parole, partageant des sentiments similaires concernant Lugner. "Richard était mon modèle et mon partenaire de vie, j'ai beaucoup à lui remercier", a déclaré Christina "Mausi" Lugner (59) dans une déclaration au "Kronen Zeitung". Les deux étaient mariés de 1991 à 2007. Cathy "Spatzi" Lugner (34), qui était mariée au constructeur de 2014 à 2016, a écrit sur Instagram, entre autres : "Quand j'ai entendu la triste nouvelle de ta mort ce matin, j'étais sous le choc. Richard, tu semblais immortel aussi". Elle le remercie "du fond du cœur pour le

