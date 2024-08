- Elle est récemment tombée amoureuse et rayonne de joie.

Habituellement, le podcast "Die Pochers - Frisch recyclt" sur Podimo se concentre principalement sur la vie amoureuse tumultueuse de l'humoriste Oliver Pocher (46), ou plutôt sur sa séparation d'avec Amira Pocher (31). Toutefois, dans le dernier épisode, la partenaire de podcast et ex-épouse d'Oliver, Sandy Meyer-Wölden (41), prend la vedette. Pour la première fois, elle parle du fait de ne plus être sur le marché des rencontres. Oliver a abordé les spéculations précédentes en demandant à son ex : "Alors, fraîchement amoureuse, comment ça fait ?"

Meyer-Wölden, qui préfère généralement ne pas discuter de sa vie privée et met en garde contre les interprétations de rapports en raison du "côté sombre de la vie publique", a tout de même répondu et révélé son bonheur actuel : "Oui, je suis heureuse. C'est tout nouveau, on verra ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, on est optimiste de manière réaliste. On a tous des ex, des enfants, des relations et des passés, et on entre dedans avec un cœur ouvert et on verra ce que l'avenir nous réserve."

L'assurance de Pocher envers Meyer-Wölden

Grâce à cette révélation, Meyer-Wölden n'aura pas à s'inquiéter de l'attention médiatique pendant longtemps, selon Pocher, qui promet : "Pas de problème, je m'assurerai que les projecteurs vous évitent ce week-end." Elle est d'accord - "J'ai appris quelques astuces au fil des ans et j'ai réussi à garder mon deuxième mariage et ma relation suivante hors de la vue du public."

Comme à son habitude, Pocher ne peut s'empêcher de faire une blague sur le nom présumé du nouveau petit ami de son ex. Selon l'humoriste, c'est un avantage qu'il y ait "plus d'un Alexander Müller dans l'annuaire téléphonique". Il révèle également : "Ironiquement, je le connais depuis des années. Nous avons même travaillé ensemble professionnellement, il y a environ cinq ou six ans." Meyer-Wölden est d'accord : "Tu le connais, tout va bien, je suis heureuse."

Pour mettre fin aux rumeurs sur sa propre vie amoureuse, Pocher clarifie : "Je suis célibataire, pour être clair. Je ne suis pas intéressé par cette dynamique relationnelle pour le moment." Meyer-Wölden ajoute : "Tu es célibataire, je ne le suis pas."

