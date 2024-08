- Elle déclare sa séparation de son partenaire.

Rumer Willis, 36 ans, et Derek Richard Thomas, 30 ans, ne forment plus un couple, environ 14 mois après la naissance de leur fille. Willis a confirmé cette information lors d'une session de questions-réponses sur Instagram. Lorsqu'on lui a demandé quelle était leur situation actuelle, elle a répondu : "Non, je suis maintenant une mère solo et nous sommes en train de coélever notre enfant."

Elle a exprimé sa profonde gratitude envers sa fille, Louetta Isley Thomas Willis, née le 18 avril 2023. "Elle est mon monde et je suis éternellement reconnaissante pour le temps passé dans cette relation qui m'a permis de l'avoir dans ma vie."

Willis n'a pas révélé les détails de leur séparation ni la raison pour laquelle elle et Thomas ont décidé de se séparer. Ils étaient reportedly ensemble depuis environ 2022. Le jour de la Fête des Pères en juin 2024, Thomas a rendu hommage à sa partenaire sur Instagram, en s'adressant à leur fille Lou : "Merci d'exister, et merci @rumerwillis d'être ma partenaire aimante dans cette aventure parentale. Je vous aime tous les deux."

Rumer Willis souhaite avoir d'autres enfants

Dans sa story Instagram, Willis a également exprimé son souhait d'avoir d'autres enfants, environ 6 ou 7, seule. Elle chérit l'expérience d'avoir des frères et sœurs et souhaite que sa fille puisse vivre la même joie.

Ses sœurs Scout, 33 ans, Tallulah, 30 ans, Mabel, 12 ans, et Evelyn, 10 ans, sont ses "meilleures amies et ses personnes préférées". Elle espère que sa fille pourra vivre la même chose à l'avenir et est "ouverte à toutes les possibilités".

Bruce Willis se porte "très bien"

Au cours de la session de questions-réponses, Willis a également donné des nouvelles de la santé de son père : "Il se porte très bien. Je l'adore." La famille de Bruce Willis a révélé en février 2023 que l'acteur avait été diagnostiqué avec la maladie de Frontotemporal. Un an auparavant, ils avaient annoncé publiquement que la légende hollywoodienne luttait contre un trouble du langage appelé aphasie, ce qui l'a

Lire aussi: