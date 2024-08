- Elle cesse son association avec OnlyFans.

Cora Brinkmann (47) Passe à Autre Chose : L'ex-épouse de Ralf Brinkmann (49) Met Fin à Sa Carrière sur OnlyFans pour Adultes. "OnlyFans m'a apporté un coup de pouce temporaire en matière de confiance en moi, mais j'ai choisi d'effacer complètement mon compte car je ne veux plus être définie ou mesurée par mon aspect physique," a déclaré la quadragénaire sur son compte Instagram.

Brinkmann a fait sensation l'année dernière en lançant son propre compte OnlyFans. Son contenu explicite a généré des revenus importants. "En réalité, cela a atteint presque 10 000 euros en moins de 24 heures," a-t-elle confié à RTL au lancement de son compte. Les abonnés devaient débourser environ 30 euros pour accéder à Brinkmann.

Rivalité Amère avec Ralf Brinkmann

Le départ de Brinkmann d'OnlyFans coïncide avec sa querelle persistante avec son ex-mari, Ralf Brinkmann. Le conflit a éclaté suite à l'interview de Cora Brinkmann dans "Der Spiegel" où elle a abordé pour la première fois l'orientation sexuelle de son ex-mari. Le pilote à la retraite est sorti du placard sur Instagram en juillet.

La quadragénaire a affirmé avoir appris la nouvelle comme le reste de l'Allemagne par les médias. Une affirmation que Ralf Brinkmann a fermement contestée. Les deux parties ont échangé des messages privés fuités sur leurs plateformes de médias sociaux pour étayer leurs arguments.

Brinkmann Reprend Son Nom de Jeunesse

Il semble que Brinkmann s'éloigne de plus en plus du nom Schumacher. Récemment, l'ancienne candidate de télé-réalité est apparue pour la première fois sous son nom de naissance. Samedi dernier, dans l'émission de télé-réalité de RTL "Je suis une célébrité... Faites-moi sortir d'ici !", elle a été présentée comme Cora Brinkmann. Elle prévoit de participer à la prochaine saison sous le nom de Caroline Brinkmann. La quadragénaire a participé à la 17e saison de l'émission culte en janvier, mais a dû partir tôt en raison de problèmes de santé. Pour sa deuxième tentative, elle espère être "en bonne santé, heureuse et pleine de vie, comme la vieille Caroline."

