- Elle cache les fonds de la récompense dans sa résidence.

Amira Aly, 31 ans, a triomphé de Vanessa Mai, 32 ans, lors de "Beat the Star" samedi soir, empochant ainsi 100 000 euros. Contrairement à plusieurs autres candidats victorieux de l'émission de ProSieben, elle n'a pas l'intention de faire don de l'argent gagné, mais plutôt de l'utiliser pour sa propre maison à Cologne, qu'elle construit pour elle et ses deux fils. C'est ce qu'a révélé l'ex-épouse de l'humoriste Oliver Pocher, 46 ans, au journal "Bild".

Elle n'a pas pu s'empêcher de tacler son ex-mari. "Tout comme ses déclarations publiques", il ne contribue pas d'un centime pour les enfants qu'ils ont en commun. Elle a donc besoin de cet argent pour les chambres des enfants dans la nouvelle maison et "pour toutes les autres obligations financières liées à l'éducation des enfants en solo".

Oliver Pocher a cessé de payer la pension alimentaire pour les enfants depuis leur séparation il y a un an, a déclaré Amira Aly à "Bild". Elle a renoncé à la pension alimentaire pour elle-même. De plus, contrairement aux rumeurs, Oliver Pocher ne lui a pas versé d'argent pour abandonner son nom de famille. Lors de "Beat the Star", elle a fait sa première apparition depuis leur séparation en fin juillet 2024, sous son nom de naissance, Aly.

"Les maths, ce n'était pas son point fort" : Oliver Pocher répond

Oliver Pocher a répliqué aux déclarations d'Amira Aly dans le journal "Bild". "Les maths, ce n'était jamais son point fort", a-t-il déclaré sur Instagram. Il semble qu'elle se soit trompée auparavant, notamment en déterminant quand ils n'étaient plus ensemble pour fréquenter d'autres personnes. Ou qui avait la garde des enfants quand. Et combien avait été gagné pendant et après la relation.

Oliver Pocher prévoit de partager ses propres calculs sur scène prochainement. Dans l'histoire Instagram, il annonce également les prochaines dates de sa tournée "The Love Jester" et suggère une "réconciliation".

Il n'a pas pu s'empêcher de commenter le nouveau partenaire d'Amira Aly, le présentateur Christian Dürren, 34 ans. "Où était Christian ?", a écrit l'humoriste. Le trentenaire n'était pas dans le studio de "Beat the Star".

Lire aussi: