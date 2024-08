- Elle assumera désormais elle-même le rôle d'entraîneur.

Melissa K., âgée de 35 ans, est une figure familière de "The Voice". Elle apparaît régulièrement dans "The Voice of Germany" et "The Voice Kids" aux côtés de Thore Schölermann, 39 ans. Récemment, elle a rejoint l'équipe de coaching pour la série préscolaire "Disney Junior Arielle". Aux côtés de Lana, finaliste de "The Voice Kids", elle a chanté dans le titre principal et a également coaché des participants locaux pour Disney Channel.

Les enfants vainqueurs ont eu l'opportunité de chanter dans le chœur du titre principal et d'apparaître dans le clip vidéo de "Disney Junior Arielle". La série animée sera diffusée sur Disney Channel du lundi au vendredi à 7h50, à partir du 2 septembre. Pour Melissa, cela a été "un petit rêve devenu réalité", comme elle l'a partagé lors d'une interview, décrivant l'expérience comme "amusante" de danser et de chanter avec les enfants. Melissa poursuit actuellement de nouveaux projets musicaux et a acquis sa notoriété grâce à un télé-crochet.

Melissa K. : J'étais ravie de cette opportunité. Je savais que j'allais l'aimer. En tant que présentatrice, j'ai toujours donné des conseils en coulisses et aidé à calmer les nerfs des enfants. Je me sens comme une grande sœur pour eux. Pendant le tournage, j'ai laissé ma petite fille intérieure s'exprimer, et c'était simplement amusant de danser et de chanter avec les enfants.

Outre Lana et les enfants gagnants, êtes-vous également présente dans le titre du chanson?

Melissa K. : Oui, j'ai une petite partie dans le titre avec le chœur des enfants. J'ai toujours aimé chanter et je le fais toujours. Participer à cette chanson thème Disney était un petit rêve réalisé.

Avez-vous des films Disney préférés? Êtes-vous également une "Arielle" fan?

Melissa K. : J'ai toujours été une grande fan de Disney. "La Petite Sirène" est l'un de mes préférés, et j'ai particulièrement apprécié le charmant Fabius. Dans mon enfance, j'avais même un doudou Fabius. Parmi mes films Disney préférés, "Le Roi Lion" prend la tête.

Melissa K. : Nous sommes restés connectés via les réseaux sociaux. Ils nous suivent, et nous les suivons. Nous nous tenons souvent au courant de leurs activités au fil des ans. Je suis toujours en contact avec quelques-uns de mes premiers compagnons de 2018 lors d'événements, remarquant leur croissance impressionnante.

Vous avez commencé votre carrière grâce à un télé-crochet et avez finalement essayé "Popstars". Quels sont vos moments les plus marquants de cette période?

Melissa K. : J'ai de merveilleux souvenirs de l'époque de "Popstars". J'ai accueilli ma première incursion dans le monde des médias, et cela a beaucoup aidé mon développement personnel. Vous devenez incroyablement indépendant en prenant en charge des tâches et en surmontant des défis sans aide. C'était également une période mouvementée ; la célébrité est venue rapidement, ce qui était assez écrasant. Cependant, en regardant en arrière, je chéris cette époque même si certains aspects me font un peu rougir maintenant. (rires)

On n'entend plus parler de Room2012 aujourd'hui. A posteriori, regrettez-vous de ne pas avoir été dans le groupe et d'avoir choisi un autre chemin?

Melissa K. : Je fais confiance au destin. Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Le groupe n'était pas mon chemin. J'ai continué à faire de la musique plus tard, et je le fais maintenant. La musique est une partie intégrante de ma vie.

Actuellement, vous vous concentrez principalement sur l'animation. Considérez-vous chanter à nouveau à l'avenir?

Melissa K. : Oui, j'ai essayé plusieurs fois récemment. Cependant, en raison de divers engagements, je n'ai pas pu m'y consacrer pleinement. J'ai essayé et abandonné plusieurs projets, sentant que je n'avais pas encore trouvé le bon son pour moi-même. Pour l'instant, je travaille sur quelque chose, mais je ne peux pas en dire plus.

Cette année, la nouvelle saison de "The Voice of Germany" commence avec trois coaches de retour et une nouvelle recrue. Quel coach êtes-vous le plus impatient de travailler avec?

Melissa K. : J'ai hâte de travailler avec tous les coaches. J'ai connu Mark Forster des saisons précédentes. J'ai également croisé Samu Haber. Je vais travailler avec Yvonne Catterfeld pour la première fois, et je la trouve plutôt attachante. J'étais impatient d'observer l'intégration de Kamrad avec les coaches expérimentés, et je dois dire : Bravo ! Il a mis beaucoup d'efforts et a tout donné - des Auditions à l'aveugle aux Battles que nous avons déjà filmées.

Y a-t-il un coach particulier des saisons précédentes qui vous reste en mémoire?

Melissa K. : Les coaches de la dernière saison étaient plutôt drôles. En particulier Bill et Tom Kaulitz, ils ont créé une atmosphère animée, et je suis toujours en contact avec eux aujourd'hui. Peter Maffay reste également un souvenir marquant. Son professionnalisme, son expertise, sa passion et son attitude globale ont laissé une empreinte durable en moi.

Melissa Khalaj's journalistic background likely aided her in offering advice backstage during her hosting role on "The Voice" and helping calm the nerves of young contestants. She continued to hone her singing skills even after her time in a music group, leading to her involvement in the title track of "Disney Junior Arielle."

Lire aussi: