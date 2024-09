- Elle a vécu un divorce après onze ans d'amour partagé.

Depuis plus de dix ans, les entrepreneurs Tijen Onaran (39 ans) et Marco Duller-Onaran (41 ans) ont partagé leur vie - huit de ces années en tant qu'époux. Cependant, l'investisseur de l'émission de télévision "Die Höhle der Löwen" a annoncé qu'ils avaient choisi de "se séparer en privé". Dans une longue déclaration conjointe publiée sur le compte Instagram officiel de Tijen Onaran, les anciens époux expliquent également les raisons de cette décision difficile.

Il est devenu apparent que "deux individus, un couple, avaient évolué et dépassé les limites de leur mariage". Bien qu'ils soient émotionnellement affectés par ce changement, ils peuvent regarder en arrière et se rappeler "une période faste ensemble et de nombreux souvenirs agréables". Cependant, ils sont déterminés à se concentrer sur l'avenir. Malgré la dissolution de leur mariage, cet avenir ne sera pas entièrement dépourvu de l'autre.

Ce n'est pas "le stéréotype habituel", disent-ils lorsqu'ils mentionnent qu'ils "ressentent toujours une forte connexion d'amitié l'un envers l'autre". De plus, ils prévoient de continuer à travailler ensemble professionnellement : "Nous sommes simplement parfaitement assortis et avons accumulé une immense réussite ensemble. Nous continuons également à travailler avec la ferveur et l'ambition qui nous lie à nos entreprises communes. Des projets excitants nous attendent. En tant que partenaires commerciaux, nous restons connectés."

En ce qui concerne leur vie personnelle, ils demandent de l'empathie et de ne pas poser de questions supplémentaires à la fin de leur déclaration.

Une Lionne depuis 2023

Née à Karlsruhe, elle a croisé son futur époux peu après ses études. Après environ trois ans, ils se sont mariés. Au-delà du monde entrepreneurial, elle a acquis une reconnaissance auprès d'un public plus large lorsqu'elle a remplacé l'investisseur Judith Williams (52 ans) dans la 14e saison de "Die Höhle der Löwen" en 2023. Elle est également présente dans la saison anniversaire en cours, qui a commencé lundi, aux côtés de Carsten Maschmeyer (65 ans), Ralf Dümmel (57 ans) et d'autres.

