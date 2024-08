- Elle a vécu la maternité deux fois.

"Glee" actrice Lea Michele (37 ans) est devenue maman pour la deuxième fois. Elle a partagé la nouvelle sur Instagram le 25 août (soir) en publiant une photo, accompagnées des mots : "Nos cœurs débordent d'amour !". Le prénom de la petite dernière est Emery Sol Reich.

Le cliché montre les petites jambes du bébé, tendrement blotties contre Lea, son mari Zandy Reich (40 ans) et leur fils aîné Ever Leo (4 ans), né en 2020. Ever a récemment fêté son quatrième anniversaire. Lea a gardé la date exacte de la naissance de son bébé secrète.

Les difficultés de fertilité de Lea Michele

Dans une interview sur le podcast "BDA Baby" animé par Katherine Schwarzenegger (34 ans) fin juillet, Lea a révélé avoir subi plusieurs fausses couches après la naissance d'Ever, dont "deux fausses couches très précoces". Après une autre fausse couche, elle a été diagnostiquée avec l'endométriose en 2022. Après une intervention chirurgicale, plusieurs médicaments et de nombreuses injections, elle a réussi à tomber enceinte à nouveau.

Lea a annoncé sa deuxième grossesse sur Instagram en mars 2024. Elle a également révélé le sexe de son bébé le jour de la Fête des Mères en mai, confirmant qu'elle attendait une fille. Lea et Zandy se sont mariés en 2018.

Après avoir partagé la joyeuse nouvelle de la naissance de sa fille, Lea Michele a écrit sur Instagram : "La nouvelle de l'arrivée de ce petit ange dans notre famille nous comble de bonheur !" Despite having faced several miscarriages and an endometriosis diagnosis, Lea's determination led to another successful pregnancy.

