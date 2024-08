- Elle a réussi à cacher les épices en infiltrant le campement de la jungle.

Giulia Siegel (49 ans) se sent responsable des plats dans l'édition actuelle des légendes de la jungle du camp (RTL+ et diffusé le lendemain à 20h15 sur RTL). Elle est réticente à partager les ustensiles de cuisine avec ses concurrents. La quadragénaire a même réussi à faire entrer ses propres épices dans le camp en Afrique du Sud. Dans une vidéo Instagram, Siegel a expliqué ses tactiques. "Je me sens comme un dealer de drogue d'une émission maintenant", avoue le DJ dans la vidéo, tournée avant le début de la saison.

Elle a préparé de petits paquets à côté d'elle, similaires à ceux que les dealers de substances illicites utilisent. Elle place les épices dans ces paquets, un gramme chacun, puis les cache dans son sac à dos. Pour ce faire, elle desserre les coutures du bagage, cache les marchandises de contrebande à l'intérieur et les recoud. Ainsi, elle parvient à faire entrer des épices comme le piment, l'origan, les cubes de bouillon et différents types de sel comme le sel de l'Himalaya ou le sel aux herbes, même la sauce tomate-mozzarella.

Giulia Siegel trompe les rangers avec cette astuce, mais les caméras attrapent la violation des règles. Cependant, il n'y a pas encore de conséquences pour cet acte de rébellion. D'autres violations des règles par Siegel pourraient encore entraîner des sanctions. Elle partage ses luxes de contrebande avec Georgina Fleur (34 ans), saupoudre du talc comme shampoo sec dans les cheveux de sa camarade de jeu, et partage ses cigarettes avec ses compagnons de camp, ce qui est également interdit.

Pas la seule à enfreindre les règles

Giulia Siegel n'est pas la seule participante à avoir fait entrer des objets dans l'édition spéciale des Allstars de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici !". Winfried Glatzeder (79 ans) a réussi à faire entrer trois allumettes et une allumette à tout épreuve dans le camp en les collant entre ses jambes avec un pansement.

La zone intime a également été utilisée par Gigi Birofio (25 ans) pour faire entrer de la contrebande. During the mandatory search, the rangers found two packs of cigarettes in his underwear. However, the clumsily hidden packs were just a distraction. Because the IBES 2023 runner-up had hidden even more cigarettes deeper. "What? In your ahem?" asked Kader Loth (51) in disbelief.

