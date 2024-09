- Elle a réagi de cette façon à son diagnostic de cancer du sein.

Mannequin vedette Elle Macpherson (60) aborde ouvertement son approche unique pour gérer un diagnostic de cancer du sein. Il y a sept ans, elle a reçu la nouvelle inattendue. "C'était un choc, inconnu, compliqué et démoralisant de plusieurs manières," a-t-elle confié à "Australian Women's Weekly".

La mannequin vedette a révélé qu'un médecin l'avait appelée après l'extraction d'une petite tumeur de son sein et avait déclaré qu'il s'agissait d'un "cancer du sein HER2 positif, réceptif aux oestrogènes, intraductal", un type de cancer du sein. Les professionnels de la santé ont suggéré qu'elle subisse un traitement contre le cancer, notamment une mastectomie et une chimiothérapie.

Cependant, en ignorant les conseils médicaux, les préoccupations personnelles et même l'inquiétude de sa famille, elle a opté pour une voie alternative. "Je voulais une stratégie qui me convenait," a-t-elle déclaré, en adoptant une approche holistique sans chimiothérapie ni médicaments. Elle a expliqué : "Refuser les solutions médicales conventionnelles était la décision la plus difficile que j'ai jamais prise dans ma vie. Les gens me prenaient pour une folle."

Perspectives diverses en famille

Elle Macpherson est maintenant en "rémission clinique", comme elle l'a décrit, mais elle préfère l'appeler "bien-être complet". Elle a répété lors de l'entretien : "Dans tous les domaines, à partir de chaque test sanguin, scanner, imagerie... mais aussi émotionnellement, spirituellement et mentalement - pas seulement physiquement."

Elle reconnaît que ses fils Flynn (26) et Cy (21), et son ancien partenaire, le manager français Arpad Busson (61), de 1996 à 2005, avaient des opinions différentes quant à son approche inhabituelle de son diagnostic de cancer.

Son plus jeune fils la soutenait entièrement, tandis que l'aîné avait des doutes. "Flynn, qui est plus orthodoxe, n'était pas d'accord avec ma décision. Mais c'est mon fils et il me soutient inconditionnellement, même s'il ne partage pas mes choix," a confié Elle.

En ce qui concerne Arpad Busson, ils se sont séparés en 2005 après presque une décennie, mais il lui a apporté son soutien par lettre.

La décision d'Elle de renoncer au traitement conventionnel du cancer, notamment la chimiothérapie, a suscité une gamme de réactions de la part de sa famille. despite Flynn's initial reservations due to his more orthodox views, he stood by her unconditionally. Arpad Busson, her former partner, also offered his support through a written letter, even though they had split up years prior. In managing her breast cancer diagnosis, Elle sought an unconventional route, leading to diverse perspectives from her loved ones.

Lire aussi: